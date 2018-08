VIDEO Vážne nehody najzraniteľnejších: Na cestách vyhasol život motorkára aj chodca, ďalší zranení

Tragická nehoda v N. Meste n. Váhom

Polícia hľadá svedkov tragickej nehody, ktorá sa stala ešte 15. júla v Novom Meste nad Váhom. Ako agentúru SITA informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, 42-ročný motocyklista narazil do ochranného ostrovčeka vedľa cesty na Štúrovej ulici, spadol na zem, v páde sa posúval ďalej a zostal ležať na trávniku. Nehodu neprežil. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri objasňovaní nehody, je možné oznámiť na line 158.

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Nehoda v Krakovanoch

Vážne zranený motocyklista je výsledkom nehody, ktorá sa stala v pondelok v obci Krakovany v okrese Piešťany. Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, 57-ročný vodič Subaru Forester vyšiel z vedľajšej cesty na hlavnú, vošiel do križovatky a zrazil sa so 48-ročným motocyklistom na Honde. Motorkára s viacerými vážnymi zraneniami previezli do nemocnice. Vodičom alkohol nezistili. Poverený policajt začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví z nedbanlivosti s následkom ťažkej ujmy na zdraví. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Nehoda na diaľnici v Bratislave

S vážnymi zraneniami skončil motocyklista, ktorý v pondelok havaroval na diaľnici D1 v Bratislave v smere do Petržalky.Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, 34-ročný vodič Yamahy prechádzal vo vysokej rýchlosti zo stredného do ľavého pruhu a narazil do zadnej časti nákladného auta s návesom. Motocyklistu odrazilo do zvodidiel, ťažko zraneného muža previezli záchranári do nemocnice. Vodičovi nákladného vozidla alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.

Zdroj: polícia

Zrazený chodec zomrel

​V Radvani nad Dunajom v okrese Komárno zachytilo osobné motorové vozidlo Ford Escort 52-ročného chodca tlačiaceho káru po ceste. Nehoda sa stala v utorok krátko po siedmej hodine. Jej okolnosti sú predmetom vyšetrovania komárňanskej polície, informovala hovorkyňa nitrianskych policajtov Renáta Čuháková.

Zdroj: KR PZ v Nitre

Na mieste nehody zasahoval aj záchranársky vrtuľník. „Leteckí záchranári prevzali na miestnom futbalovom ihrisku zraneného chodca do svojej starostlivosti od posádky Rýchlej zdravotnej pomoci. Pacient mal vážne poranenú hlavu a zlomenú dolnú končatinu,“ potvrdila hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. Muž bol vrtuľníkom v stabilizovanom stave na umelej pľúcnej ventilácii letecky prevezený na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. "Aj napriek snahe lekárov chodec v novozámockej nemocnici podľahol svojim zraneniam," ozrejmila Čuháková.