Ranná tragédia na diaľnici pri Malackách: Marián (†57) narazil do návesu, desivé FOTO vraku

MALACKY - Tragédia sa stala dnes skoro ráno na diaľnici D2 pri Malackách. Marián (†57) na forde narazil do pred ním idúceho nákladiaku. Auto ostalo zakliesnené pod návesom. Muž, žiaľ, nemal žiadnu šancu.

Ako opísala hovorkyňa bratislavských policajtov Lucia Mihalíková, vodič na Forde Focus so skalickou štátnou poznávacou značkou jazdil po diaľnici D2 v smere do Bratislavy, pričom v úseku na 11-tom kilometri z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do pred ním idúceho nákladiaku Renault s návesom značky Schmitz z Francúzska. Nešťastie sa stalo krátko po piatej hodine ráno.

Na mieste do niekoľkých minút od oznámenia zasahovali aj privolaní záchranári. "Vyslaní záchranári, žiaľ, už mužovi nedokázali pomôcť. Pri nehode utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a lekár musel konštatovať smrť," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchranárov Alena Krčová.

Zdroj: polícia

Polícia vykonanou dychovou skúškou požitie alkoholu u vodiča nákladiaku na mieste vylúčila, na zistenie prítomnosti alkoholu u vodiča osobného vozidla nariadila odber krvi. Kvôli nehode bola diaľnica na potrebný čas uzavretá. Spôsobená škoda je predbežne vyčíslená na 7.000 eur.

Prečítajte si aj: FOTO Tragédia pri Prievidzi: Marián (†37) zišiel z cesty, osudný náraz, ostali po ňom dve deti

Polícia opätovne pripomína všetkým účastníkom cestnej premávky, aby dôsledne dodržiavali pravidlá cestnej premávky, nepreceňovali svoje schopnosti, plne sa venovali vedeniu vozidla a sledovali situáciu v cestnej premávke.