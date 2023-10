VEĽKOLEPÁ módna šou plná SVETOVÝCH hviezd: WAU! Medzi nimi žiarila aj "naša" Dara!

Hviezdy módnej šou (Zdroj: SITA a YouTube.com)

PARÍŽ - To je ale prestíž! Že je Dara Rolins (50) jednoducho svetová, to vie každý jej fanúšik či fanúšička. Svoju krásu, šarm a vibe ale najnovšie ukázala aj vo svete. Spoločne s veľkým hviezdami svetového šoubiznisu sa totiž predviedla na módnej šou, ktorú usporiadala známa kozmetická firma.

Všetci milovníci módy sa v týchto dňoch stretli v Paríži, kde sa koná jedna veľká fashion show za druhou. V nedeľu usporiadala veľkolepú prehliadku pod Eiffelovkou napríklad prestížna kozmetická firma, ktorá do úlohy modelky obsadila aj slovenskú divu Daru Rolins. Práve ona je totiž ich ambasádorkou u nás, i v susednom Česku.

VIDEO: Daru Rolins na prehliadkovom móle nájdete v čase 09:08.

Dara sa tak v šatni aj na prehliadkovom móle ocitla spolu so slávnymi kráskami. Spomenúť možno modelky Kendall Jenner a Cindy Bruna, speváčku Camilu Cabello, či herečky Evu Longoriu, Elle Fanning, Andie Macdowell a Helen Mirren.

Práve posledná spomínaná - 78-ročná oscarová herečka blondínku najviac očarila. „Včera som prežila magický večer v Paríži a prešla sa po mole pod rozsvietenou Eifelovkou. Nezabudnuteľný zážitok, byť po boku tých najväčších svetových hviezd. Spevákov, hercov, modeliek, starých, mladých. To miesto, tá energia, dokonalá atmosféra... Ďakujem,” napísala okrem iného na svojom profile na sociálnej sieti Instagram Rolins. Zároveň prezradila, že s hviezdami si počas prestávok porozprávali pri kávičke, ako keby sa poznali roky. „Láskavejšiu a vtipnejšiu ženu som už dlho nestretla. Je krásne byť inšpiráciou a byť inšpirovaná. Skrátka v každom veku, v každej situácii je krásne byť ženou. Pretože my za to stojíme,” dodala na margo Helen Mirren.