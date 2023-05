Strach známeho herca o milovanú dcérku (4): Vážna nehoda... Jej matka mala desivú predtuchu!

Alfonso Ribeiro je známy herec a režisér. Počas svojej televíznej kariéry sa najviac preslávil v sitkome The Fresh Prince of Bel-Air, v ktorom svoju hviezdnu kariéru rozbehol Will Smith. Ribeiro sa v súčasnosti venuje hlavne moderovaniu.

Počas minulého týždňa však prežíval obrovský strach o svoju 4-ročnú dcéru Avu. Tá počas svojej narodeninovej oslavy spadla z kolobežky tak nešťastne, že musela byť prevezená do nemocnice. Tam dokonca podstúpila operáciu. Herec to podľa denníku Mirror povedal v rannej šou Live! With Kelly and Mark.

Galéria fotiek (3) Alfonso Ribeiro

Zdroj: SITA

„Nanešťastie, moja dcéra sa zranila a musela podstúpiť operáciu. Takže tento víkend bol veľmi stresujúci. Mala vážne odreniny na tvári a ruke, a tak jej museli poranené miesta operovať. Rekonvalescencia bude zrejme veľmi dlhý proces. Zvláštne bolo to, že moja manželka niečo podobné predpovedala. Pred oslavou si všetkých zavolala do kuchyne a povedala nám, že má tušenie, že naša dcéra skončí na pohotovosti a že ju nemáme nechať robiť nič, čo by ju mohlo ohroziť," povedal herec.

Zranenia svojej dcéry počas minulého týždňa ukázal aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. „Chcem poďakovať zdravotníkom na pohotovosti za ich prístup a že robili všetko pre to, aby to bolo čo najmenej stresujúce. Som na moju dcéru veľmi hrdý za to, aká bola počas operácie statočná," napísal Ribeiro.