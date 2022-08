Slávna herečka na pľaci DESÍ kolegov: Alien verzus…. PREBOHA, TO ako vyzerá?!

Galéria fotiek (3) Queen Latifah

Zdroj: TASR/AP/Charles Sykes

NEW YORK - Hviezdna Queen Latifah (52) je známa najmä pre svoje komediálne postavy. Aktuálne však hviezdi v seriáli z úplne iného súdka - v New Yorku už dlhší čas natáča krimi počin s názvom The Equalizer. A americkí paparazzi ju vyfotili pri práci. Svojich kolegov na pľaci desí výzorom. Preboha, veď vyzerá ako z inej planéty!