Dokument o SMRTI Michaela Jacksona (†50) šokuje: Šialené, čo Kráľ popu spolu s lekármi robil!

V júni roku 2009 našli Michaela bez známok života v jeho dome v Los Angeles. Spevák utrpel zástavu srdca, ktorú malo spôsobiť hypnotikum s názvom Propofol. Tento liek mu mal predpísať jeho lekár Conrad Murray.

Jeho smrť bola označená ako zabitie, za ktoré bol spomínaný doktor odsúdený na 4 roky. Za mrežami nakoniec strávil menej ako polovicu. Hnev fanúšikov smeroval práve na Murrayho, aj keď si podľa najnovšieho dokumentu, za smrť mohol umelec do veľkej miery sám.

Dokument má názov TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson a premiéru bude mať začiatkom budúceho mesiaca na stanici Fox. Prvé výpovede svedkov a aj polície sa však podarilo získať magazínu New York Post. Hlavným vyšetrovateľom prípadu bol Orlando Martinez, ktorý divákom celú situáciu priblížil.

„Je to oveľa komplikovanejšie. Nebolo to len o jednom doktorovi. Väčšina ľudí tvrdí, že je to jeho chyba, ale k tejto tragédii to smerovalo už roky predtým. Jackson mal veľa doktorov, ktorý mu umožňovali diktovať si podmienky užívania rôznych liekov. On si určoval čo chcel, kedy chcel a kde to chcel. Všetci títo doktori sú zodpovední za to, ako to skončilo," povedal detektív.

Najviac mu v tom mal pomáhať jeho dermatológ Arnold Klein. Ten mu vytvoril 19 falošných identít, vďaka čomu mohol rovnaký liek žiadať od viacerých lekárov naraz. Dokonca mal pre Jacksona viesť knihu s falošnými menami a zoznamom, čo od koho chceli. Spevákov plastický chirurg povedal: „Z veľkej miery si je Jackson zodpovedný za svoj osud sám. Avšak, veľmi mu v tom pomohlo viacero doktorov."