Zo slávnej modelky je SEXI MAMINA: Ohúrila v šatách tesne pod zadok!

Nádherná blondínka predviedla svoje dlhé nohy v minišatách pod zadok, ktoré dokonale zvýraznili jej sexepíl. Hviezda tituliek Sports Illustrated doplnila šaty striebornými ihličkami a rozpustenými blonďavými vlasmi.

Galéria fotiek (11) Kate Upton prišla do spoločnosti s manželom a dcérkou.

Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (11) Kate Upton vyzerala fantasticky.

Zdroj: profimedia.sk

Pár začal randiť začiatkom roka 2014 a v roku 2016 profesionálny bejzbalový hráč požiadal Kate o ruku. Hrdličky sa zosobášili v Toskánsku 4. novembra 2017. V novembri 2018 privítali dcérku, ktoréj dali meno Genevieve. Podľa jej slov malá princeznička „zmenila ich životy úžasným spôsobom.“

Kate však po pôrode pociťovala obrovský tlak na svoju osobu, čo ju oberalo o potrebnú energiu: „Keď sa ma pýtali, ako sa dostať späť do formy po tehotenstve, diskutovala som o veľkých tlakoch, ktoré sú na čerstvé mamičky vystavené, aby sa hneď po pôrode „vrátili“. Každá žena to zažíva kvôli zbytočným a nereálnym očakávaniam, ktoré sa do každej domácnosti vnášajú väčšinou cez sociálne siete. Určite som cítila tieto tlaky, ako všetky ženy.“

Spočiatku sa Kate snažila rýchlo začať cvičiť no uvedomila si aké smiešne tlaky to sú a začala si užívať chvíle čerstvej matky. „Každá žena potrebuje dať svojmu telu čas na uzdravenie v tých skorých, vzácnych chvíľach. Rýchlo som si uvedomila, že medzi dojčením, hojením, málo až žiadnym spánkom, neštandardnými hormonálnymi zmenami a tým, že všetko zažijem prvýkrát, sú tie tlaky na chudnutie extrémne zbytočné a rozhodla som sa obrátiť svoju energiu na rodinu,“ uviedla krásna blondínka. „Moja energia bola vyčerpaná, ale moje srdce bolo extrémne plné a rozhodla som sa, že nedopustím, aby mi názory a očakávania iných stáli v ceste,“ vyjadrila sa modelka, podľa ktorej je materstvo mimoriadne osobná vec a ženy by sa nemali porovnávať.