Slávna TRANSGENDER herečka (50) zverejnila VIDEO v bikinách: Bojí sa HEJTOV a stárnutia!

LOS ANGELES - Stále má čo ukázať! Laverne Cox (50) je azda najslávnejšou a navplyvnejšou transgender herečkou sveta. Len na sociálnej sieti ju sleduje viac ako 5,8 milióna sledovateľov. No a práve ich nedávno potešila videom, ktoré ju zachytáva len v úsporných bikinách... No hneď vyjadrila aj svoje obavy. Bojí sa hejtov!

Laverne Cox sa do povedomia širokej verejnosti dostala vďaka seriálu Orange Is the New Black z prostredia ženského väzenia. Tam stvárnila odsúdenú Sophiu - pôvodne muža, ktorý sa pre získanie peňazí na operáciu zmeny pohlavia uchálil k lúpeži. Rovnakou zmenou si však herečka prešla aj v skutočnosti a dnes patrí k najslávnejším a najvplyvnejším transgender osobnostiam na svete.

O tom svedčí aj jej takmer 6 miliónov sledovateľov na sociálnej sieti Instagram. No a tých plavovláska pravidlene rada zásobuje fotkami a videami svojho ženského tela. Aj pred pár dňami zverejnila video, na ktorom sa natáča v zrkadle len v úsporných Gucci plavkách. A hoci by sa mohlo zdať, že sebavedomie Laverne nechýba, popis pod príspevkom hovorí o inom.

„Dovŕšenie päťdesiatky bolo mimoriadne intenzívne spôsobom, ktorý som nepredpokladala,“ napísala v úvode Cox. Ďalej zmienila svoje obavy zo starnutia a ako trans žena tmavej pleti so spomaľujúcim sa metabolizmom, sa zamýšľa nad svojím postavením v Hollywoode a v celej spoločnosti. „Najviac sa bojím, že sa stanem neviditeľnou, pretože to robí patriarchát starším ženám, najmä keď priberú alebo sú tučné,“ šokuje svojimi slovami.

„Tiež sa obávam, že ma budú vnímať ako zúfalú staršiu ženu, ktorá príliš lipne na svojej mladosti a relevantnosti. Ale to si o mne myslia ostatní, to nie je moja vec. Takže pridávam selfie v Gucci bikinách. Kašlem na to!“ dodala herečka, ktorá sa starnutia ešte rozhodne báť nemusí. Podľa záberov totiž na 50 rokov teda rozhodne nevyzerá.