Hviezdu filmov pre dospelých sužujú zdravotné problémy: ZÁHADNÁ CHOROBA ju pripútala na vozík!

V januári tohto roka stratila schopnosť chodiť a zostala pripútaná k invalidnému vozíku. Doktori následne diagnostikovali bývalej hviezde filmov pre dospelých Guillain-Barrého syndróm. Toto ochorenie, ktoré postihuje nervový systém a prejavuje sa ako akútna paralýza tela, však nakoniec lekári vyvrátili.

Jenna bola v nemocnici takmer dva mesiace. „Mám pred sebou ešte niekoľko testov, ale vyzerá to tak, že mám problémy so stehenným nervom, čo ovplyvňuje silu v mojich nohách. Bohužiaľ, stále som na vozíku, ale dúfam, že sa ho čoskoro zbavím a zase budem schopná chodiť," povedala po prepustení do domácej liečby.

Odvtedy fanúšikov pravidelne informuje o svojom zdravotnom stave. Nedávno prezradila, že je už schopná presúvať sa pomocou chodítka. Teraz sa prostredníctvom príbehu na Instagrame pochválila, ďalším posunom. „Chcem vám ukázať, že už chodím bez pomoci. Aj keď ešte nekráčam úplne dokonale, som konečne na nohách," povedala bývalá pornoherečka.

Pred pár dňami pridala fotku z pláže, ako si užíva horúce letné dni. K záberu napísala: „Dnes sa cítim skvele. Bola som schopná prejsť krátku vzdialenosť úplne sama," dodala Jenna.

Vlastným menom Jenna Marie Massoli sa narodila v Las Vegas. So svojou kariérou vo filmoch pre dospelých začala v roku 1993. Bola dvakrát vydatá a má tri deti. V roku 2009 sa jej narodili dvojičky Jesse a Journey. Ich otcom je bývalý MMA zápasník Tito Ortiz (47). Aktuálne žije so svojim snúbencom Liorom Bittonom (48), s ktorým má dcéru Batel (5).