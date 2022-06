Známa moderátorka je NA SMIECH: Preboha! PREHLTLA slúchadlo... Ako sa toto mohlo stať?

Britská televízna moderátorka Kirstie Allsopp si slúchadlo pomýlila s liekmi a vitamínmi. A to ju takmer priviedlo do nemocnice. O bizarnej situácii brunetka informovala na svojom Twitteri. „Pokiaľ ide o novinky, práve som prehltla AirPod, keď som si vypila vitamíny. Neodporúčam to. Podarilo sa mi to vyvrátiť späť bez toho, aby som musela ísť do nemocnice. Ale hrdlo ma naozaj dosť bolí," priznala.

Odpovede fanúšikov boli zmesou smiechu a nedôvery. Zväčša boli zmätení z toho, ako je možné, že Kirstie omylom zjedla slúchadlá. Najmä preto, že sú dosť veľké. Niektorí ju obvinili, že klame. „Som zmätený. Ako sa toto mohlo stať?“ napísal jeden z nich. Iný komentár tiež neznel príliš podporne. „Sakra, aké veľké sú tabletky, ktoré beriete, že ste si ich pomýlili s AirPodmi? Neviem si ani predstaviť, že by som si ich dal do úst vzhľadom na ich veľkosť, nieto ešte prehltnúť ich," pridal sa ďalší.

Kirstie takmer okamžite reagovala. „Bolo by to veľmi bizarné klamstvo... Páči sa mi, že si niekto myslí, že mám dosť fantázie na to, aby som o tom klamala,“ reagovala moderátorka a pridala aj fotografiu liekov a vitamínov, ktoré berie.