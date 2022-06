BOMBASTICKÁ SPRÁVA pre fanúšikov speváčky Adele: Dieťa?!

Speváčka Adele má za sebou nevydarené manželstvo s otcom svojho syna Angela (9) - Simonom Konecki. Dvojica sa rozišla v roku 2019, súd ich definitívne rozviedol v marci minulého roka.

V súvislosti s Adele sa po rozchode spomínali mená rôznych mužov. Avšak v júli 2021 vštky dohady vyvrátila, keď sa na basketbalovom zápase objavila po boku svojej lásky - športového agenta menom Rich Paul. „Je veselý, zábavný a veľmi múdry. Je úžasné sledovať ho pri všetko, čo robí,” povedala okrem iného v rozhovore s Oprah Winfrey slávna speváčka.

Ako blondínka v máji tohto roka na sociálnej sieti Instagram oznámila, dvojica si už zabezpečila aj spoločné hniezdočko.

A je dosť možné, že spoločné bývanie nie je jedinou novinkou v ich živote. Keď sa Adele nedávno na Brit Awards objavila s diamantovým prsteňom na ruke, mnohí si hneď pomysleli, že sa zasnúbili. Speváčka si však svoje súkromie vždy strážila a ani teraz neurobila výnimku. Dohady nijako nepotvrdila ani nevyvrátila.

Aktuálne sa ale o senzáciu postaral jej snúbenec priateľ Rich Paul. V rozhovore pre E!News sa totiž vyjadroval aj na tému otcovstva. 40-ročný športový agent má tri ratolesti, avšak podľa vlastných slov by sa ďalšiemu dieťaťu vôbec nebránil.

„Keď som bol mladým otcom a budoval som biznis, bolo to celkom náročné, čas letí tak rýchlo, deti rastú akoby mihnutím oka,” začal svoje rozprávanie Rich Paul, ktorého najstaršia dcéra je momentálne v juniorskom ročníku na vysokej škole. „Ale teraz, keď sa na to pozerám z pohľadu staršieho otca, keby som mal mať viac detí, tak sa teším na to, že budem iným otcom,” dodal, čím mnohých fanúšikov priam nadchol myšlienkou, že by mali s Adele spoločného potomka. „Teraz je to iný vek, iné obdobie v mojom živote, iná pozícia. Naozaj sa veľmi teším, že budem starším otcom,” povedal.

Či do ich nového sídla už čoskoro priletí bocian alebo sa o spoločnom dieťatku s Adele ešte len rozprávali, nevedno. Isté ale je, že táto predstava by nadchla nielen jej fanúšikov, ale aj jej samotného partnera.