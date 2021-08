Spoločné chvíle si užívajú: Zdá sa, že Channing našiel konečne šťastie

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Spojenie, aké čakal len málokto, no napriek tomu príjemne prekvapilo. Odkedy jeden z najobľúbenejších hercov oznámil rozvod s manželkou Jeannou Dewan, všetci čakajú na to, aká kráska sa objaví po jeho boku. Žeby to bola dcéra známeho hudobníka?