LOS ANGELES - Katy Perry kašle na hudobné rebríčky. V posledných mesiacoch všetko nasvedčuje tomu, že konečne začala robiť hudbu tak, ako sa to páči jej. Bez ohľadu na to, či ju to vráti do "áčkovej ligy" popovej scény alebo sa len opäť potvrdí, že najväčše úspechy má už za sebou. "Predpôrodná" novinka Daisies je zároveň pilotným singlom jej nového albumu.