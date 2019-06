LOS ANGELES - Americká speváčka síce pred pár rokmi dala zbohom kontroverzii, nahote a vulgárnym outfitom, no v posledných mesiacoch sa opäť dostáva na povrch jej provokatívna verzia. Po zverejnení EP She is Miley Cyrus fanúšikov prekvapila chytľavou novinkou On a Roll, ktorú naspievala pod pseudonymom Ashley O. Ide pritom o fiktívnu postavu popovej hviezdy z obľúbeného sci-fi seriálu.