Promi mamina naštvala verejnosť: Keď zbadáte FOTO dcérky... Pochopíte!

To snáď nemyslí vážne! Tak nejako reagovali mnohí, keď zbadali najnovšie fotky Kim Kardashian. Hviezda reality šou Keeping Up With The Kardashians zverejnila na sociálnych sieťach zábery svojej rodinky. Tú tvoria manžel Kanye a tri deti - 11-mesačný syn Chicago, 3-ročný Saint a 5-ročná dcérka North.

Práve malá princeznička sa postarala o značný rozruch. North totiž mala vyžehlené vlasy a na ústach výrazný červený ruž. Podobne, ako jej bratia a slávny tatko, bola oblečená do čiernej farby. Kim stavila na svetlú róbu s výstrihom.

Avšak teraz asi málokto riešil samotnú Kim. Diskutujúci totiž rozoberali skôr jej zmachlenú dcérku. „Preboha! Čo z nej vyrastie, keď sa už teraz takto líči?” znie jeden z mnohých pohoršených komentárov.

Medzi priaznivcami celebritnej rodiny sa však našli aj takí, čo boli zo vzhľadu 5-ročného dievčatka uchvátení „Wau! Z North rastie hotová diva. Ako jej matka. Dokonalá rodina,” neskrývali nadšenie. Vy môžete vyjadriť svoj názor v ankete pod článkom.

Kim Kardashian sa pochválila rodinkou. Jej 5-rocńá dcéra mala vyžehlené vlasy a na ústach červený rúž. Zdroj: Instagram