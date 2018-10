Sexi blondínka zo seriálu v Siedmom nebi si posťažovala: Je to naozaj náročné

"Hudba je kariéra sama o sebe, mať vlastnú značku oblečenia - to je ďalšia kariéra, to platí aj o vlastnej značke topánok. Materstvo je ako ďalšia kariéra. Je toho veľa," vyjadrila sa. Herečka sa spýtala svojej matky Tiny, čo by jej poradila. "Myslím si, že dôležité je, že robíš to, čo máš rada a si z toho nadšená. Kľúčové je nájsť spôsob, ktorý umožní fungovať tebe aj tvojej rodine a potom príde úspech," poradila matka dcére.

Ashlee Simpson v začiatkoch kariéry účinkovala v reality šou svojej staršej sestry Jessicy Simpson s názvom Newlyweds: Nick and Jessica (2003 - 2005). Mala tiež vlastný televízny program The Ashlee Simpson Show (2004 - 2005). V rokoch 2002 až 2004 stvárňovala Ceciliu Smith v populárnom seriáli V siedmom nebi (1996 - 2007). Okrem toho si zahrala aj v projekte Melrose Place: Nová generácia (2009 - 2010). Na konte má albumy Autobiography (2004), I Am Me (2005) a Bittersweet World (2008).