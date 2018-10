Ako Kapitán Amerika skončil: Chris Evans sa lúči

LOS ANGELES - Americký herec Chris Evans sa zrejme lúči so svojou momentálne najznámejšou filmovou postavou, marvelovským superhrdinom Kapitánom Amerikom. Naznačil to prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter po skončení nakrúcania štvrtých Avengerov.

„Oficiálne som skončil s nakrúcaním Avengers 4. Bol to, prinajmenšom, emotívny deň. Bolo mi cťou posledných osem rokov hrať túto rolu. Všetkým pred kamerou, za kamerou i divákom ďakujem za spomienky! Som navždy vďačný," napísal 37-ročný rodák z Bostonu. Evans sa v tejto úlohe po prvý raz predstavil v snímke Captain America: Prvý Avenger z roku 2011, ktorá bola zároveň piatym filmom takzvaného Marvel Cinematic Universe. Ten odštartoval v roku 2008 prvým filmom o Iron Manovi.

Zahral si v nej Stevea Rogersa, drobného a vychudnutého, no čestného muža, ktorý si neželá nič iné, ako sa pridať k armáde a môcť v druhej svetovej vojne bojovať proti nacistom. Keď mu neskôr dajú experimentálne sérum, stane sa z neho supervojak - Kapitán Amerika. Odvtedy sa predstavil aj v ďalších siedmich filmoch - Avengers: Pomstitelia (2012), Captain America: Zimný vojak (2014), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Ant-Man (2015), Captain America: Občianska vojna (2016), Spider-Man: Návrat domov (2017), Avengers: Nekonečná vojna (2018) a tiež v cameu v snímke Thor: Temný svet (2013).

Evansova rozlúčka s úlohou pritom nie je prekvapením. Už dávnejšie sa totiž v súvislosti s ňou vyjadril: „Chcete z toho vlaku vystúpiť skôr, ako vás vyhodia." So štvrtým filmom o Avengeroch, ktorý by sa mal dostať do kín budúci rok v máji, sa pritom končia zmluvy aj viacerým ďalším hviezdam marvelovského univerza.

Christopher Robert Evans je známy aj ako Johnny Storm z akčných komiksoviek Fantastická štvorka (2005) a Fantastická štvorka a Silver Surfer (2007). Ukázal sa tiež v snímkach Bulšit (2001), Perfektné skóre (2004), Mobil (2004), London (2005), Sunshine (2007), Dievča na stráženie (2007), Králi ulice (2008), Výnimoční (2009), Scott Pilgrim proti celému svetu (2010), Parchanti (2010), Môj dokonalý ex (2011), Snowpiercer (2013), Chcem ťa, chceš ma? (2014), Noc v New Yorku (2014) alebo Veľký dar (2017).