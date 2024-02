Slovenský moderátor priznal psychické problémy: Panický ATAK v živom vysielaní!

Miroslav Frindt (Zdroj: RTVS)

Miroslav Frindt je známy z obrazoviek RTVS, kde moderuje reláciu Interview :24. V rozhovore pre Denník N priznal psychické problémy a otvorene o nich prehovoril. Pred viac ako 10 rokmi sa u neho prejavili prvé príznaky.

„Bolo to pred dvanástimi, možno pätnástimi rokmi. Stalo sa to počas letného výletu v Ríme v Bazilike svätého Petra počas prehliadky kupoly. Je tam veľmi úzka, točitá, jednosmerná chodba a vy sa nemôžete vrátiť ani to obísť, musíte ísť len jedným smerom. Odrazu mi prišlo zle, tŕpli mi ruky a mal som pocit dusenia. Bolo tam kvantum ľudí, takže som si sadol na schody, skúsil si trochu oddýchnuť a napiť sa vody,“ opísal s tým, že nevedel, čo sa s ním deje. Po návrate domov ihneď vyhľadal odbornú pomoc. Myslel si, že prekonal infarkt, porážku alebo má rakovinu mozgu.

Lekárka mu urobila všetky potrebné vyšetrenia, ktoré preukázali, že je zdravý. Poslala ho tak na psychiatrické oddelenie. Psychiatra, samozrejme, navštívil. Moderátorovi boli diagnostikované panické ataky. „Dopracovali sme sa k tomu, že je to v hlave. Vysvetlil mi, že mám nedostatok serotonínu aj čo ataky mohlo spustiť. Psychiater však nebol terapeut – ak chcete liečiť dušu a popracovať na tom, ako sa podobným stavom v budúcnosti vyhnúť, potrebujete psychológa alebo psychoterapeuta," vyjadril sa.

Po návšteve psychiatra jeho kroky viedli ku psychológovi. Na takomto sedení, ako sám prezradil, to nefunguje tak, že by odborník hneď určil príčinu psychických problémov. „Možno vás upozorní na niektoré traumy v živote, ktorými ste si v minulosti prešli, neviete ich spracovať, a preto vás môžu ovplyvňovať dodnes. Stáva sa to napríklad ľuďom, ktorí mali v detstve rodiča alkoholika. Sedí to aj u mňa, mal som takého otca a zároveň celkovo náročnejšie detstvo. Ďalšia vec je, že kým niekomu terapie u psychológa stačia, niekomu nie. Vtedy je možnosť prejsť na liečbu pomocou liekov,“ uviedol. Lieky sám začal užívať...