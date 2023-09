Z tlačovky rovno na POHREB: Heribanovej POSLEDNÉ ZBOHOM dôležitému mužovi!

Alena Heribanová s partnerom (Zdroj: Vlado Anjel)

Každý, kto občas prišiel do styku s divadelným fotografiami, musel si všimnúť meno Ctibor Bachratý. Tento umelec spolupracoval najmä so Slovenským národným divadlom, a tak na jeho nedávnu smrť reagovalo so smútkom mnoho hercov.

Svoj žiaľ vyjadrila aj moderátorka Alena Heribanová a išlo naozaj o veľmi osobné slová. Nepoznali sa totiž len profesionálne... „Trafil si sa vždy spúšťou do sekundy, ktorá zastavila čas - a Tvoja fotka vošla do večnosti. Mám ich od Teba veľa… ešte z gymnaziálnych čias z Trenčína, zo súboru Trenčan, kde sme spolu tancovali a zažívali prvé cesty do sveta, z divadiel, festivalov, stretnutí. A zrazu tu už nie si. Niekto Ťa predbehol a stlačil spúšť, sekunda zastavila čas… budeš chýbať, drahý priateľ. Šťastnú cestu do večnosti,” rozlúčila sa s ním koncom augusta na sociálnej sieti.

Poslednú rozlúčku so zosnulým fotografom naplánovala rodina na 12. septembra so začiatkom krátko po 13. hodine. V rovnaký dátum sa však konala aj tlačová konferencie RTVS, ktorú moderovala práve Alena Heribanová.

Hneď po oficiálnej časti sa však vytratila a smerovala do krematória, aby dala zbohom Ctiborovi Bachratému. Moderátorka odložila farebnú šatku, opasok aj svoj povestný úsmev a dôstojne sa rozlúčila so svojím dlhoročným kamarátom.

