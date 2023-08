Náročné chvíle slovenskej speváčky: Bola som totálne ZNIČENÁ!

Karmen Pál-Baláž (Zdroj: Jan Zemiar)

Karmen Pál-Baláž je slovenská spevačka, ktorá sa v roku 2018 zviditeľnila účinkovaním v súťaži SuperStar. V tom čase sa umiestnila na krásnom treťom mieste. Na hudbu nezanevrela ani po skončení šou, ba naopak. Začala sa jej venovať naplno.

Na svojom konte má už množstvo piesní a najnovšie k nim pribudla aj ďalšia - novinka s názvom Pripútaná. Pri tejto príležitosti sme Karmen vyspovedali a čo-to nám o svojej novej pesničke prezradila. Dokonca prehovorila aj o pikoškách z natáčania!

Prečo zvolila práve tento názov? Keď si to človek prečíta, pomyslí naozaj na všeličo možné. Karmen však v skladbe narážala na tie situácie, keď si človek neverí. Sama si prechádzala pri tejto skladbe niečím podobným, keďže hudbu aj text tvorila po prvýkrát úplne sama. Síce ju napísala davnejšie a klip k nej vytvorili na jeseň, vydala ju až teraz.

„Práve aj preto tie obavy a strach, že je to pre mňa niečo úplne nové, že aj text, aj hudbu som si napísala sama. A trvalo to veľmi dlho tým, že som si fakt nie až tak verila a je to škoda, lebo treba sa len pohnúť a potom to podľa mňa ide už oveľa ľahšie a tým, že je to pre mňa taká novinka, že aj text aj hudba, tak som vlastne nevedela, že či je to dostatočné, že či sa to môže niekde dostať," priznala pre Topky.sk.

Pri nakrúcaní videoklipu však zažila aj náročné chvíle, bola to doslova "rýchlovka". Keďže ho chcela mať v letnom duchu a na Slovensku bola zima, spolu s tímom sa rozhodli pre Kanárske ostrovy. „Najnáročnejšie bolo asi to, že hneď keď sme došli, o piatej sme došli a o šiestej kameraman zahlásil, že o hodinku odchádzame a ideme využiť západ slnka," povedala nám.

Musela sa dať veľmi rýchlo dokopy! „Kruhy pod očami, všetko som mala, vtedy sme docestovali, totálne zničená, ale išli sme do toho a hneď som sa obliekla do tých bielych šiat, no to bola tiež ďalšia kapitola. Udržať biele šaty čisté v piesku a v mori a podobne,“ dodala. Ak sa chcete dozvedieť niečo zo súkromia Karmen, vypočujte si náš rozhovor vyššie. Videoklip Pripútaná nájdete nižšie.