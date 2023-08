Smutná správa: Zomrel finalista (†69) prvej série markizáckej Farmy!

Zomrel finalista markizáckej Farmy Martin Kucek. (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa dostal pred dlhými 12 rokmi, kedy zahviezdil v prvej sérii markizáckej reality šou Farma. V tej sa navyše stal aj úplne prvým farmárom týždňa. Aktuálne však verejnosť obletela veľmi smutná správa - motorkár Martin Kucek (†69) zomrel.

O smutnej správe na sociálnej sieti Facebook informoval jeho kolega zo statku Miloš Ferleťák alias Miki. „Navyždy nás opustil môj kamarát, bojovník a hlavne dobrý človek Martin Kucek alias Kobra. Bratku, odpočívaj v pokoji a už farmárčiš tam hore, mal som ťa rád a nikdy nebudem na zážitky s tebou,“ napísal kolega k spoločným fotkám.

(Zdroj: Tv Markíza)

V pamäti mu vraj zostane najmä hláška, ktorú Martin zahlásil práve na televíznej Farme. Znela takto: „Ja som taký dokonalý človek, že keby som urobil krok vpred, ono by to bol vlastne už krok vzad.“ Svojrázny motorkár bol v televízii, ale aj v súkromí prezývaný Kobra. Stal sa historicky prvým farmárom týždňa, no medzi farmármi veľmi obľúbený nebol. Statok opustil už po dvoch týždňoch.

Ako informuje markiza.sk, posledná rozlúčka by mala prebehnúť vo štvrtok 3. augusta 2023. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.