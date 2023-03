Odovzdávanie cien Krištáľové krídlo: Extrémne SEXI dvojičky, éterická Hurajová a... Lintner s mladou kočkou!

V sobotu večer sa nová budova SND zaplnila známymi slovenskými osobnosťami. Spoločne prišli podporiť slávnostné odovzdávanie cien Krištáľové krídlo za rok 2023. Ocenenia boli rozdané úspešným ľuďom zo sveta umenia, hudby, športu či hospodárstva. A noví laureáti 26. ročníka sú už známi!

Vyzdvihnúť môžeme herečku Judit Pecháček, za slobodna Bárdos, ktorá bola ocenená v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie, a tiež speváka Adama Ďuricu, ktorý si domov odniesol sošku vďaka nominácii v kategórii populárna hudba.

Svojou prítomnosťou podporili myšlienku podujatia aj ďalšie známe tváre. Do divadla zavítal aj bývalý slovenský hokejista Richard Lintner, ktorý sa ukázal po boku mladej kočky. Do spoločnosti zobral jednu zo svojich dcér, a to presnejšie Simonu, ktorej to v modrých šatách nesmierne pristalo. Richard má byť určite na čo hrdý!

Galéria fotiek (5) Richard Lintner s dcérou

Zdroj: Ján Zemiar

Odovzdávanie prestížnych cien prišla podporiť aj Lucia Hurajová, ktorá okamžite, ako vkročila na červený koberec, vyrazila všetkým dych. Slovenská herečka svojimi outfitmi na prominentných akciách len utvrdzuje všetkých o tom, že má jednoducho vkus. Jej šaty pôsobili éterickým dojmom a celkovo Lucia vyzerala ako taká rozprávková víla.

Galéria fotiek (5) Lucia Hurajová

Zdroj: Ján Zemiar

Nechýbali ani extrémne sexi dvojičky, ktoré sa tak často v spoločnosti neukazujú. Jednu zo sestier však môžete poznať zo súťaže Miss Slovensko, ktorej sa zúčastnila v roku 2017. Michaela Šimoničová (vpravo) si stále udržuje modelingovú figúru a niet sa čomu čudovať, že siahla po odvážnejších šatách. Presvitajúca podprsenka a vysoký rozparok boli jednoducho extrémne sexi. Sestra Denisa sa tiež nenechala zahanbiť v šatách à la diskoguľa s poriadnym výstrihom! To, ako to vyzeralo na odovzdávaní cien Krištáľové krídlo, si môžete pozrieť vyššie v galérii.