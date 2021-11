HROB Dana Nekonečného OTVORILI! Sťahovanie a... Minister rrrrozkoše má novú košeľu!

PRAHA - To sa často nevidí! Najväčší český šoumen Dan Nekonečný (†52) bol vždy v pohybe. Nuž, a i po smrti nezostal len na jednom mieste. Jeho partnerka Zuzana Kardová (60) sa totiž rozhodla jeho hrob presťahovať. Čo ju k tomuto rozhodnutiu viedlo?

V marci ubehli dva roky odo dňa, kedy nás navždy opustil český spevák, tanečník a zabávač Dan Nekonečný. Popol z jeho ostatkov bol rozdelený na dve časti. Jednu jeho sestra uložila do rodinnej hrobky v Boskoviciach. Druhá časť je v jeho hrobe v pražských Malvazinkách. Ten bol ale vo štvrtok presunutý na iné miesto.

Dan Nekonečný Zdroj: profimedia.sk

„Chcela som, aby ľudia, ktorí sa prídu pokloniť jeho pamiatke, mali k hrobu lepší prístup. Na minulom mieste bolo málo priestoru a bol tam kanál na zvod vody. Ľudia často nemali kam dávať sviečky. Dávali to aj do kanálu a to nebolo vhodné,” vysvetlila pre portál zivotvcesku.cz dôvod svojho rozhodnutia Zuzana Kardová.

Celé "sťahovanie" trvalo zhruba 4 hodiny. Keďže bol hrob otvorený, spevákova láska sa rozhodla, že mu doň ešte čosi pridá. Okrem košele aj jeho obľúbený náramok a kamene, ktoré mal rád. „Dan je presťahovaný a snáď už je to ozaj finish,” dodala Kardová.

Nekonečného hrob sa podľa jej slov nachádza zhruba 10 metrov od miesta posledného odpočinku Evy Pilarovej, s ktorou boli dlhé roky nielen dobrí kolegovia, ale aj kamaráti.