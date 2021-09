Slovenský režisér poriadne potrápil známeho Čecha: Milostné scény s mužom... 3 DNI BOL MIMO!

Slovenský divák mal už minulý rok v novembri možnosť vidieť minisériu s názvom Herec. Dramatický príbeh zachytáva život mladého herca na začiatku 50. rokov 20. storočia. V tom čase mali ľudia na výber dve možnosti - postaviť sa totalitnému režimu alebo sa prispôsobiť, či aktívne sa na ňom podieľať. Hlavný hrdina - Stando, ktorého stvárnil herec Jan Cina, sa rozhodne spolupracovať s eštebákom a zvádza významným mužov s homosexuálnou orientáciou.

VIDEO: Trailer na minisériu Herec.

Vo filme si zahral aj Ľuboš Veselý. Keď mu režisér Peter Babjak ponúkol rolu starnúceho profesora, neváhal. „Už som s ním točil a bola to pekná skúsenosť. Tak som rovno povedal, že to beriem,” zveril sa nedávno v relácii 7 pádů Honzy Dědka umelec.

Keď mu ale krátko na to volal jeho manažér, zamrzol mu úsmev na tvári. „Opatrne sa ma spýtal, či som čítal scénar. Keď som mu povedal, že nie, informoval ma, že tam mám aj nejakú milostní scénu. Oznámil mi, že je to s chlapom a je tam všetko. Bez dabléra,” pokračoval v rozprávaní Veselý. „Nebolo to ešte podpísané. Ale dal som svoje slovo a chcel som to dodržať,” dodal.

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

Ľuboš sa netajil tým, že stvárnenie homosexuálnych milostných scén sa na ňom podpísalo. „Po nakrúcaní som doma tri dni nehovoril. Partnerka ma nechala tak, že sa snáď spamätám... Potom sa všetko vrátilo do normálnych koľají a začali sme mať zase pravidelný sex,” uzavrel herec s úsmevom.

Aktuálnou partnerkou Ľuboša Veselého je zhruba 10 rokov jeho kolegyňa Bohdana Pavlíková. V minulosti bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola Iva Pazderková.