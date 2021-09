PEKLO v manželstve českého herca: Žena ho týrala... POLEPTANÝ PENIS a poriadne nechutnosti!

Od rozvodu Milana Šteindlera a jeho exmanželky Jany ubehlo šesť rokov. V týchto dňoch sa však ich manželstvo opäť prepiera v českých médiách. Dôvodom je to, že herec, jeho deti a bývalka sa stretli na premiére počinu, v ktorom najnovšie účinkuje.

Herec a jeho najbližší síce odmietli spolu pózovať pred objektívmi, avšak keď niektorý z fotografov poznamenal, že je dobré, že si s exmanželkou odpustili, Šteindler zareagoval slovami: „To teda áno.”

Milan Šteindler s vtedajšou manželkou Janou na fotke z roku 2007. Zdroj: profimedia.sk

Rozvod a manželstvo dvojice bolo plné šokujúcich obvinení. Špina sa začala dostávať na verejnosť v roku 2008, keď Jana obvinila slávneho manžela z toho, že fyzicky napadol ich 16-ročného syna... A spustil sa šialený cirkus.

Šteindler obvinil svoju ženu z alkoholizmu, závislosti na liekoch a dokonca z fyzického týrania. Samotný herec novinárom povedal, že je obeťou domáceho násilia. „Denne bol u nás na programe krik a agresivita. Fackovala ma, škrtila, udierala päsťou, kopala medzi nohy. Keď som len zdvihol ruky, ľahla si na zem a kričala: Deti, otecko bije mamičku!” prekvapil pred rokmi otvorenosťou. „Začal som sa zamykať v izbe. Keď som to raz zabudol, v spánku mi poliala rozkrok lepidlom,” šokoval Šteindler, ktorý po tomto incidente od rodiny odišiel.

Šialené útoky od jeho ženy však pokračovali. Herca obvinila, že je pre ich dcéru nebezpečný, napáda ju a sexuálne obťažuje. Šteindler jej vraj z trucu nedával peniaze a to pani Jana nenechala bez následkov. Herec tvrdil, že mu zničila auto, vykopla dvere do bytu a fyzicky ho napadla v divadle tak, že bol 11 dní práceneschopný.

„Stretli sme sa na premiére a nepobili sme sa tam. Za mňa je to tým pádom celkom úspešné stretnutie,” povedala pre extra.cz hercova exmanželka. Podľa jej slov sa deti so svojím slávnym otcom stretávajú a majú dobré vzťahy. „My dvaja sa nestretávame. Ale sme v pohode a rešpektujeme sa. Človek sa musí pozerať dopredu a nesmie vyťahovať staré hriechy. Dnes to beriem tak, že manželstvo sa nám síce nepodarilo, ale nakoniec stálo za to a máme dve skvelé deti,” uzavrela.

