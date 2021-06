Slovenská herečka vylepila moderátorovi: Ty SVIŇA!

Marta Sladká zo Susedov, či pani učiteľka Zdena z Hornej Dolnej - to sú postavy, v ktorých majú diváci aktuálne možnosť vidieť obľúbenú herečku Martu Sládečkovú. Tá počas návštevy v rádiu Jemné prezradila, že nemá príliš rada, ak od nej niekto mimo nakrúcania požaduje, aby sa rehotala tak, ako v markizáckych Susedoch.

Moderátorom sa však dala ukecať na čosi iné. S Lukášom Pinčekom totiž predviedli "mileneckú scénku", kedy on jej priznáva neveru. „Neverím ti! Ty sviňa!” skríkla Sládečková a moderátorovi dala celkom slušnú facku.

VIDEO: Lukáš Pinček dostal o Marty Sládečkovej facku.

Sládečková počas rozhovoru hovorila aj o tom, že ako herečka nikdy nemala problém ani s odvážnymi scénami. „Ja si myslím, že každá herečka tým prejde a záleží len od nej, ako to vezme. Že či je na to citlivá alebo nie. Ale určite každá sa stretla s tým, že sa musí vyzliecť. Ja som vždy povedala, že aj to patrí do tej inscenácie alebo filmu a je to decentne urobené, tak ja s tým nemám problém,” prezradila obľúbená herečka.

