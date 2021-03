Tajomstvo krásky z jojkárskych Slovanov: FOTO Má dvojča... A mama vyzerá ako ich sestra!

Seriál Slovania si každým týždňov získava stále väčšiu základňu skalných fanúšikov. Slováci však stále mnohých z hercov úplne nepoznajú. V novinke totiž hrá aj niekoľko Ukrajincov. Jednou z nich je aj len 20-ročná Polina Nosykhina, ktorá stvárňuje jednu z hlavných ženských postáv.

VIDEO: Pozrite si upútavku na seriál Slovania

No a keby chcela, v hereckom svete mohla pokojne preraziť tak, ako kedysi slávne sestry Olsenové. Aj ona má totiž sestru - dvojičku Sonyu. No hoci sú dvojvaječné, veľmi sa na seba podobajú. Na rozdiel od Mary-Kate a Ashley to však dievčatá mohli vyšperkovať ešte o mamu.

Pani Nosykhina totiž rozhodne nevyzerá ako o generáciu staršia žena. Vôbec... Skôr ako ich o pár rokov staršia sestra. Veď prezrite si fotky a posúďte sami!

Polina so sestrou Sonyou. Zdroj: Tv Joj

Dievčatá sú dvojvaječné dvojičky. Zdroj: Tv Joj

Polinina mama vyzerá ako jej sestra. Zdroj: Tv Joj