Vianoce v rodine slovenského herca: Po náročnom roku dary nenakupovali... Dali sme si TOTO!

Juraj Bača

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Tak, ako to platí u väčšiny z nás, koronavírus a s ním súvisiaca situácia a opatrenia urobili výrazný škrt cez rozpočet aj u väčšiny umelcov. Tí sa taktiež museli prispôsobiť všetkému, čo nastalo a na sviatky sa pripravovať v inom režime, než je ten, na aký boli zvyknutí. To ale podstatu Vianoc nezmenilo, no a svoje o tom vie aj herec Juraj Bača (33)!