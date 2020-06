Tragická smrť syna (†69) legendárneho Karola Machatu (†88): Zrážka na bicykli... Do nemocnice ho prevážali vrtuľníkom!

MODRA - Začiatkom mája 2016 verejnosť zasiahla správa o smrti legendárneho slovenského herca Karola Machatu (†88). A po štyroch rokoch rodina prežíva obrovskú bolesť opäť. Jeho najstarší syn Marián (†69), ktorý sa o otca staral do jeho úplného konca, totiž minulý týždeň zahynul na následky tragickej nehody.

Zlomené srdcia po strate legendárneho slovenského herca sa jeho najbližším ešte nestihli poriadne zahojiť a už prežívajú obrovskú bolesť znova.

Ako informuje týždenník Plus 7 dní, jeho najstarší syn Marián Machata minulý týždeň v piatok zahynul na následky tragickej nehody. Na chodníku pred svojím domom v Modre sa mal zraziť s mladým cyklistom a upadnúť do bezvedomia.

No ako sa podarilo zistiť Topkám, nehoda prebehla trochu inak. „Na ulici sa zrazil bicykel s autom. Cyklista pri nehode utrpel krvavé poranenie hlavy a bol síce v bezvedomí, no už po pár minútach sa prebral,“ dozvedeli sme sa s tým, že na bicykli mal sedieť práve pán Machata.

Následne ho s otrasom mozgu vrtuľníkom urýchlene transportovali do nemocnice na Kramároch, kde zotrval necelý mesiac a 12. 6., teda minulý týždeň v piatok, ho previezli do Univerzitnej nemocnice bratislavskom Starom meste. Tam sa mal zotaviť, no práve v tento deň syn slovenskej legendy náhle zomrel.

Pre Plus 7 dní to potvrdila jeho manželka Katarína. „Všetci sme zdrvení. Dookola odpovedám na telefonáty, či je to pravda a kedy bude pohreb. Zatiaľ nič neviem, keďže zomrel v piatok,“ povedala zdrvená vdova.

Nehoda sa stala na ulici pred domom, v ktorom Marián Machata žil. Zdroj: google maps

Práve Marián, ktorý bol v neďalekom Báhoni obľúbeným stomatológom, sa o svojho otca, herca Karola Machatu, staral v posledných rokoch jeho života a napokon verejnosť aj informoval o jeho skone.