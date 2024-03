Dobrodružstvá, ktoré prebudia vaše zmysly!

(Zdroj: Baloo)

Našu vášeň pre cestovanie sa snažíme sprostredkovať aj Vám a tak, aby ste si z každej krajiny mali šancu zažiť maximum. Vidieť, zažiť a samozrejme aj ochutnať. Veď aké by to bolo ísť do nejakej novej krajiny a neochutnať miestnu kuchyňu?

Na našich zájazdoch uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou, preto cestujeme v menších skupinkách, kde máme oveľa osobnejší prístup a s našimi sprievodcami ste takmer 24/7. V cestovnej kancelárii BALOO sme tu, aby sme vám pomohli nájsť tú najlepšiu destináciu podľa veku vašich detí, pri návrhu našich zájazdov kladieme dôraz na detaily a osobné skúsenosti. Sme tu, aby sme Vám pomohli plánovať v rôznych krajinách vašu cestu od začiatku do konca, aby ste sa mohli sústrediť na to najdôležitejšie - samotný zážitok.

Aj mnohí skúsení cestovatelia si nás vybrali pre krajiny, na ktoré si netrúfajú a majú pred nimi rešpekt. Ponúkame štandardné destinácie ako Azory, Island, Mexiko, Jordánsko, či Zanzibar, ale rovnako aj špeciálne expedície pre náročnejších ako Irak, Afganistan, Južný Sudán či Killimandžáro.

Naša ponuka zahŕňa destinácie po celom svete, sme špecialisti na Afriku a neustále našu ponuku rozširujeme. Rovnako radi objavujeme nové miesta a krajiny ako aj naši klienti. Starostlivo si preverujeme a vyberáme aj našich partnerov v zahraničí, aby ste mali tú najlepšiu kvalitu. Ak si neviete vybrať sami z našej ponuky na www.baloo.sk, veľmi radi pomôžeme s výberom.

