Juraj Hnilica v silnej výpovedi odkazuje na dôležitosť odpustenia

(Zdroj: Martin Stano)

Nová pieseň „Spúšť“ je, ako sám tvrdí, jeho najdramatickejší počin, ktorý za svoj život vytvoril. V silnom klipe ho herecky podporila aj mladá nádejná herečka Veronika Lackovičová, ktorá účinkuje aj v známych televíznych seriáloch a o kameru sa zaslúžil Martin Stano, ktorý už s Jurajom spolupracoval na viacerých projektoch.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Jakub Zvedela)

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Martin Stano)

Ku tejto veľkej zmene v jeho tvorbe sa sám vyjadril: „Na vlastnej koži som si nejeden krát zažil, aká tenká hranica je medzi láskou a nenávisťou. Je to až strašidelné, ako v zlome okamihu dokážeme prejsť z tak krásneho citu, akým je láska, do úplnej temnoty a začať nenávidieť. V živote sa stretáme s rôznymi ľuďmi a každí z nich nám prišiel niečo odovzdať, či už je to pozitívne, či negatívne. Myslím si však, že aj keď nám niekto ublíži, je veľmi dôležité vedieť odpustiť. Odpustenie je cesta ku vyliečeniu a to nehovorím len o odpustení iným. Niekedy je to ešte ťažšie, ale treba vedieť odpustiť aj sebe. To je to hlavné posolstvo tejto piesne.“

„S mojou polovičkou sme si zažili nejednu vzťahovú krízu. Po jednej z nich som napísal priamo túto pieseň. Som však šťastný, že napriek tomu sme stále spolu a je mi oporou v mojom živote. Tento rok sme dokonca oslávili krásnych 20 rokov, čo sme spolu.“ doplnil Juraj.

Juraj sa momentálne chystá na svoje akustické turné, kde ho bude sprevádzať aj skvelá violončelistka Nadežda Holenková. Prvý koncert je naplánovaný na 5.4. v Rimavskej Sobote a pokračuje ďalej po celom Slovensku.

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk

Celý rozpis turné:

05.4. Rimavská Sobota

06.4. Turzovka

12.4. Piešťany

13.4. Nitra

19.4. Spišské Bystré

20.4. Levoča

26.4. Topoľčany

27.4. Šaľa

03.5. Hlohovec

04.5. Martin

Viac info na www.durikes.sk

-reklamná správa-