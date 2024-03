Kapela P.O.D. na Slovensku ešte nebola, Topfest to zmení!

(Zdroj: Topfest 2024)

Počas svojej kariéry P.O.D vydali 7 albumov a predali viac ako 12 miliónov albumov. S každým novým albumom, ktorý vydajú, s každým vystúpením, ktoré odohrajú, títo hudobníci stále cítia, že majú čo dokázať. „Stále sme tu a stále tvoríme tú najlepšiu hudbu, akú sme kedy vytvorili," hovorí gitarista Marcos Curiel. „Pokiaľ ide o srdce, odvahu a dušu, P.O.D. je vaša kapela." A spevák Sonny Sandoval dodáva: "Stále dokazujeme, kto sme - vždy máme tú punk-rockovú mentalitu."

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Topfest 2024) A milujú LIVE vystúpenia. Publikum vždy bolo stredobodom ich pozornosti. A tešia sa aj na to slovenské. Na ich oficiálnom facebookovom profile sa objavil osobný odkaz: „Can’t wait to see you guys at @topfest_slovakia June 28th. Slovakia bring that energy!!!" Jednoducho sa nevedia dočkať a žiadajú množstvo energie!

