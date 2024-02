Harry Potter in concert je takmer vypredaný: Máte poslednú šancu na kúpu vstupenky

(Zdroj: Katarína Bubeníková)

Diváci zažijú druhú časť série filmových koncertov o Harrym Potterovi so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ktorý naživo zahrá filmovú hudbu Johna Williamsa.

Séria filmových koncertov Harry Potter in Concert sa vracia do Bratislavy s druhým dielom - Harry Potter a Tajomná komnata in Concert™.

Už 17. februára 2024 budú môcť diváci prežiť čaro filmu v sprievode Symfonického orchestra Slovenského Rozhlasu hrajúceho nezabudnuteľnú hudbu Johna Williamsa pod taktovkou Ernsta van Tiela. Film bude premietaný vo vysokom rozlíšení na veľkom, viac ako 12-metrovom plátne so slovenským dabingom. „Veľmi sa tešíme, že po úspešnom prvom ročníku môžeme priniesť pokračovanie Harryho príbehu opäť do Bratislavy. Na divákov čaká unikátny večer, počas ktorého zažijú spojenie 90-členného symfonického orchestru s magickým príbehom Harryho a jeho priateľov, ktorý bude premietaný na veľkom kinoplátne. Takúto atmosféru nezažijete ani doma, ani v kine, preto je tento koncert tak jedinečný.” hovorí producent koncertu na Slovensku Tibor Engler zo spoločnosti DRYEYE Film.

Podujatie je takmer vypredané

Kino koncert Harry Potter a Tajomná komnata dorazí do Bratislavy už o pár dní mesiace! Výnimočné podujatie si získalo pozornosť fanúšikov Harryho Potter a aj vďaka nim je už väčšina miest vypredaných. Voľných zostalo len pár lístkov, využite preto poslednú šancu a doprajte sebe alebo svojim blízkym zážitok, na ktorý spoločne nikdy nezabudnete. Vstupenky na jediný licencovaný koncert na Slovensku Predpredaj.sk.

Na Slovensko dorazili aj pirátske koncerty

Hoci nie sú pirátske koncerty v mnohých európskych krajinách ničím výnimočné, na Slovensku sme ich doposiaľ veľa nemali. Organizátori neoprávnene profitujúci zo značky Harry Potter si však našli už aj Slovensko. „Nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku máme niekoľko neautorizovaných produkcií filmových koncertov, ktoré sa snažia divákov presvedčiť o tom, že sú originálne. Takéto produkcie tancujú na hrane zákona, pretože používajú neautorizované aranžmány, ktoré porušujú autorské práva - ide teda o pirátstvo.” hovorí organizátor kino koncertu Harry Potter a Tajomná komnata in Concert Tibor Engler.

Koncert je vhodný pre deti aj dospelých

Vďaka slovenskému dabingu sú vstupenky ideálnym darčekom nielen pre dospelých fanúšikov a fanynky, ktorí s filmom odrástli, ale aj pre najmladšiu generáciu, ktorá si tak môže celý zážitok užiť v netradičnom prevedení v sprievode symfonického orchestra.

Pred koncertom sa ocitnete v Rokforde

Organizátori tiež prezradili, že aj tento rok pripravujú pre malých aj veľkých kreatívny sprievodný program. Minulý rok bola pri Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert™ sprievodným programom Šikmá ulička, kde návštevníci našli množstvo tématických suvenírov, rekvizít a dokonca si mohli vyskúšať hru na hudobných nástrojoch. Oproti minuloročnej londýnskej uličke sa tento rok diváci ocitnú na rokfortskej chodbe so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem toho na návštevníkov opäť čaká interaktívna prehliadka čarovných nástrojov a Ulička hier. NTC aréna bude otvorená 90 minút pred začiatkom koncertu. Viac informácií o jedinej oficiálnej sérii filmových koncertov o Harrym Potterovi nájdete na stránke www.harrypotterinconcert.com.

