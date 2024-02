V zahraničí populárne, u nás takmer neznáme: Toto poistenie vám ušetrí množstvo starostí

(Zdroj: Shutterstock)

Patrí k najužitočnejším typom poistenia, je veľmi populárne v západnej Európe, no u nás naň často zabúdame. Poistenie občianskej zodpovednosti vám pritom môže pomôcť uchrániť rodinné financie v mnohých situáciách. Toto poistenie si teraz navyše môžete uzavrieť aj jednoducho online. Ako prvá na trhu prišla s touto možnosťou poisťovňa Generali, ktorá ponúka krytie až do sumy 500-tisíc eur na jednu poistnú udalosť. Pozrite sa, v akých situáciách sa môžete spoľahnúť na poistenie zodpovednosti.

Aby sa lyžovačka zbytočne nepredražila

Ak sa chystáte túto zimu na lyžovačku na Slovensku alebo v zahraničí, poistenie zodpovednosti vám môže ušetriť množstvo starostí. Zrážky na svahu sú pomerne časté. Zhoršená viditeľnosť alebo, naopak, ostré zimné slnko môžu spôsobiť situácie, že si lyžiara alebo snoubordistu všimnete, až keď je už neskoro. Ak k tomu pridáme plné svahy, lyžiarov a snoubordistov rôznych znalostí a rýchlostí, riziko vzniku nešťastia je pomerne vysoké.

„Náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, transport či na zničené lyžiarske alebo iné športové vybavenie či oblečenie poškodeného znáša ten, kto zrážku zavinil. Ak zostane poškodený navyše dlhodobo práceneschopný, môže si nárokovať aj náhradu ušlej mzdy či trvalé následky úrazu, ak ich následkom zrážky utrpel. V prípade, ak škodca nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti, musí náhradu spôsobenej škody zaplatiť z vlastného vrecka,“ hovorí Tomáš Potúček, riaditeľ poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.

Obzvlášť v zahraničí sa náhrada škody môže vyšplhať aj na desiatky tisíc eur. Navyše, ak sa chystáte na lyžovačku do Talianska, mať platné poistenie zodpovednosti za škodu je dokonca povinnosťou každého lyžiara či snoubordistu, inak vám hrozia sankcie a odobratie skipasu.

Poškodenie pri rekonštrukcii

Staviate dom alebo plánujete rekonštrukciu svojho bývania? Nemali by ste nič nechávať na náhodu, ľahko sa totiž môže stať, že pri stavbe domu alebo rekonštrukcii bytu nechcene spôsobíte škodu na susedovej nehnuteľnosti. „V Generali sme zaznamenali prípad, keď sused pri rekonštrukcii domu v kopci zdemoloval susedov altánok a dielňu. Rekonštruovaný dom sa sčasti nachádzal na kamennom masíve, ktorý pri rekonštrukcii povolil a uvoľnil 750-kilogramový balvan. Ten sa skotúľal rovno na susedov pozemok, kde zdemoloval altánok a dielňu. Balvan len tesne minul dom a našťastie nikoho nezranil,“ spomína Matúš Masaryk z Generali.

Tieto škody sa pohybujú často až v desaťtisícoch eur, preto je dôležité mať poistenie zodpovednosti s vysokým poistným krytím. V Generali si môžete uzavrieť poistenie zodpovednosti s krytím až do výšky pol milióna eur na jednu poistnú udalosť.

(Zdroj: Shutterstock)

Spôsobíme dopravnú nehodu

Dopravnú nehodu môžeme spôsobiť nielen svojím motorovým vozidlom, ale tiež ako cyklista či kolobežkár. Priemerná výška škody sa pri zrážke s vozidlom pohybuje na úrovni okolo 2 500 eur, výnimočné však nie sú ani škody v desiatkach až stovkách tisíc eur. „V poslednom období sú početné zrážky elektrokolobežkárov s chodcami, cyklistami, ale aj autami. Následkom týchto nehôd dochádza často k vážnym zraneniam chodcov, ale aj k poškodeniam majetku. Zaznamenali sme však aj prípad, keď vážnu dopravnú nehodu spôsobil starší cyklista na elektrobicykli. Pri dochádzaní na križovatku namiesto vypnutia omylom zvýšil výkon elektrického motorčeka a pri ďalšom zatlačení pedálov sa nechtiac ocitol uprostred križovatky. Auto idúce po hlavnej ceste nepredpokladalo, že mu cyklista, ktorý pred križovatkou spomaľoval, zrazu vojde do cesty, a tak sa mu nepodarilo včas zabrzdiť,“ spomína Masaryk.

Kým pri spôsobení škody motorovým vozidlom sme chránení poistením PZP, ak zapríčiníme dopravnú nehodu pri vykonávaní rekreačného športu či prechádzke, náhradu škody sme bez poistenia zodpovednosti povinní zaplatiť z vlastného vrecka. Za škody zodpovedáme aj vtedy, ak dopravnú nehodu zapríčiní naše dieťa na elektrokolobežke alebo pes utrhnutý z vôdzky. Výhodou poistenia zodpovednosti je, že kryje nielen toho, kto poistenie uzatvára, ale všetkých členov domácnosti vrátane domácich zvierat.

(Zdroj: Shutterstock)

Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí

Poistenie zodpovednosti od poisťovne Generali vám pomôže v najrôznejších situáciách, keď spôsobíte škodu vy alebo členovia vašej domácnosti – či už deti nechtiac rozbijú susedovi okno pri kopaní lopty, váš pes rozhryzie návšteve topánky, kabelkou zhodíte tovar v obchode, alebo vaše dieťa narazí kolobežkou do stánku so suvenírmi. Poistenie zodpovednosti vám preplatí neobmedzený počet poistných udalostí a to ročne celkovo až do milióna eur, pričom limit na jednu škodu je 500-tisíc eur. Poistenie zodpovednosti vás chráni nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, konkrétne v rámci celej geografickej Európy. Uzavrieť si ho viete jednoducho na pár klikov aj online, teraz navyše až s 20 % zľavou.

Nenechávajte nič na náhodu a uzavrite si poistenie zodpovednosti od poisťovne Generali so zľavou na https://generali.sk/poistna-kalkulacka/obcianska-zodpovednost/#/.

- reklamná správa -