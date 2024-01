mBank pripravila novú ponuku pre podnikateľov. Chce im pomáhať rásť

Karol Suchánek (Zdroj: mBank.sk)

V mBank majú drobní podnikatelia podnikateľský účet s garanciou navždy zadarmo. Môžu tiež počítať s tým, že podmienky mKonta Business sa vyrovnajú podmienkam na osobnom účte. Vďaka doplnkovým službám a produktom im, naopak, podnikateľský účet bude vyhovovať oveľa viac.

Namiesto do poplatkov za vedenie účtu budú môcť podnikatelia investovať ušetrené peniaze späť do svojho podnikania. Banka tiež plánuje rýchly a transparentný kontokorent v mobilnej aplikácii, ktorý podnikateľom pomôže jednoducho preklenúť nezaplatenú faktúru či nevyhnutný náklad.

Dokumenty, napríklad zmluvy či cenník, budú jednoduché a transparentné bez tzv. „bankovčiny,“ čím podnikatelia ušetria čas strávený administratívou. Bežný a podnikateľský účet nájdu v jednej aplikácii, ale jasne oddelené a bez ďalších hesiel, vďaka čomu bude všetko prehľadné.

mKonto Business si v súčasnosti môže zriadiť fyzická osoba podnikateľ. Živnostníci, podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, osoby so slobodným povolaním či podnikatelia v maloobchode, si môžu podnikateľský účet založiť online, ak sú už klientmi banky. V prípade, že ešte klientmi mBank nie sú, môžu podať žiadosť online a celý proces dokončiť na pobočke banky. V najbližších mesiacoch ponúkne mBank aj neklientom možnosť založiť si účet na diaľku. Budú potrebovať iba občiansky preukaz a doklad o povolení na podnikateľskú činnosť, napríklad živnostenský list.

„Na výraznú podporu podnikateľov a ich rastu sa mBank dlhodobo a systematicky pripravovala. Pomohli nám hĺbkové rozhovory s desiatkami podnikateľov či prieskumy, v ktorých sme oslovili viac ako tisíc z nich. Dôležité dáta sme získali aj vďaka spolupráci s našimi partnermi. Na Slovensku je v súčasnosti takmer 500 tisíc drobných podnikateľov s počtom do 9 zamestnancov. Podľa prieskumu nášho partnera, spoločnosti Visa Consulting, až 55 % podnikateľov používa na podnikanie svoje osobné účty a 94 % živnostníkov sa pri založení podnikania obráti na svojho účtovníka. Myslia si, že ich banky podceňujú. Bankové inštitúcie v tomto smere ťahajú za kratší koniec, chceli by sme to zmeniť,“ hovorí Robert Chrištof, generálny riaditeľ mBank na Slovensku.

mBank pre klientov pripravuje aj unikátnu vzdelávaciu stránku Podnikateľov radca. Podnikatelia v nej nájdu dôležité rady, inšpiráciu, informácie o podnikaní, poradenstvo špičkových špecialistov v oblasti daní, práva, účtovníctva, obchodu a ďalšie užitočné informácie. Pri spustení bude stránka obsahovať viac ako 150 článkov pripravených odborníkmi a ďalšie budú pribúdať každý týždeň.

„Založiť si podnikanie je risk a dosiahnuť úspech nie je vždy ľahké. Či už ste sa rozhodli byť najlepší kaderník v meste, najuznávanejšia architektka alebo chcete upiecť najlepší chlieb vo svojom okolí, rozhodli ste sa správne. S mBank po boku získate nielen najlepší podnikateľský účet, ale aj rady a inšpiráciu, ako svoje podnikanie rozvíjať. Budete mať všetky informácie, ktoré potrebujete na založenie a úspech v podnikaní, prepojíme vás s odborníkmi, a to všetko na jednom mieste. Nebudete musieť strácať čas porovnávaním podmienok, hľadaním najlepšieho riešenia alebo štúdiom zmlúv. Radi robíme veci šikovne a jednoducho, takže sa môžete sústrediť na to, čo je pre váš biznis naozaj dôležité. Našou novou ponukou chceme podnikateľom pomáhať rásť,“ dodáva Martin Podolák, riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank Slovensko a Česká republika.

O mBank

mBank je dynamická digitálna banka pôsobiaca na slovenskom a českom trhu od roku 2007. Na slovenský trh prišla ako prvá nízkonákladová banka novej generácie. Počas pätnástich rokov sa pre ňu rozhodlo viac ako 280 tisíc klientov. Vďaka praktickej mobilnej aplikácii môžu mať zákazníci mBank svoju banku kedykoľvek po ruke a jednoducho tak vyriešiť všetko čo potrebujú. Materská poľská spoločnosť mBank spadá pod nemeckú skupinu Commerzbank.

