CIBULA FEST ďalej zbrojí! IMT Smile, Katka Knechtová a ďalší posilnia nadupaný program.

(Zdroj: Walda Gang)

Organizátori najväčšieho česko – slovenského festivalu CIBULA FEST to s prekonávaním návštevnosti myslia vážne. Po najúspešnejšom ročníku od svojho vzniku už niekoľko mesiacov naplno pripravujú 15. ročník a po už ohlásených headlineroch pribudli do programu ďalšie zvučné mená z hudobnej scény oboch krajín. Ku hviezdam ako Kryštof, Mirai, Michal David a ďalším sa do festivalového programu zaradí aj jedna z najúspešnejších slovenských kapiel IMT Smile, Katka Knechtová, Walda Gang či tajomné rockové Panoptiko.