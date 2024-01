Tajomstvo odhalené: Poznáme najčastejšie príčiny akné a možnosti jeho liečby!

(Zdroj: Freepik)

Čo je akné?

Akné, známe aj ako ,,akné vulgaris“, je dermatologické ochorenie, ktoré sa na pokožke prejavuje vo forme čiernych alebo bielych komedónov, papúl, pustúl a cýst. Tieto útvary sa môžu objavovať na tvári, chrbte, hrudníku, ramenách a iných častiach tela.

Hlavnou príčinou akné je nadmerná tvorba mazu, ktorý sa nazýva sébum. Ide o látku olejovitého charakteru, ktorá slúži na hydratáciu pokožky. Pri akné však tvorba séba vedie k zablokovaniu vlasového folikulu, čo vytvára ideálne podmienky pre množenie baktérií, najmä Cutibacterium acnes. Tieto baktérie zase spúšťajú zápalový proces, ktorý spôsobuje akné.

Vnútorné príčiny akné

Genetika a akné

Ak sa u niekoho vo vašej rodine vyskytlo akné, automaticky sa u vás navyšuje pravdepodobnosť vzniku. Genetická predispozícia predstavuje jeden z významných faktorov toho, či sa akné prejaví. Taktiež ovplyvňuje, aké množstvo kožného mazu pokožka produkuje, aké máte póry a ako efektívne vaše telo odstraňuje odumreté bunky pokožky.

Kožný mikrobióm a jeho vplyv

Kožný mikrobióm je tvorený rezidentnými a tranzientnými baktériami. Zatiaľ čo rezidentné baktérie symbioticky prežívajú na povrchu pokožky a sú prospešné, tranzientné môžu vyvolať akné. Ak ich množstvo prevažuje, dochádza k porušeniu rovnováhy kožného mikrobiómu. To vedie k tvorbe akné, ale aj podráždeniu či svrbeniu pokožky. Najlepšou prevenciou voči narušeniu rovnováhy kožného mikrobiómu je pravidelné čistenie a používanie jemných kozmetických prípravkov na tvár.

Hormonálne zmeny

Hormonálny vplyv je ďalšou významnou príčinou akné. U mnohých ľudí sa toto dermatologické ochorenie objavuje v období puberty, keď sa mení hladina hormónov v tele. Tie môžu stimulovať nadprodukciu kožného mazu v pokožke, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik akné. U niektorých žien môže akné súvisieť s menštruačným cyklom, tehotenstvom alebo užívaním hormonálnych antikoncepčných prostriedkov.

Príčiny akné z vonkajšieho prostredia

Nevyvážená strava

Strava má tiež svoj podiel na vzniku akné. Hoci priamy vzťah medzi určitými potravinami a akné nie je úplne jasný, niektoré štúdie naznačujú, že potraviny s vysokým obsahom cukru a rafinovaných sacharidov spôsobujú tvorbu oleja v pokožke. Tuky a mliečne výrobky tiež patria medzi hlavné faktory vzniku akné. Pre niektorých ľudí môže byť strava jeho spúšťačom, a preto je dôležité venovať pozornosť tomu, čo jete a ako to ovplyvňuje vašu pleť.

Stres a akné

Stres je bežnou súčasťou života, ale jeho negatívne účinky na pokožku by sme nemali podceňovať. Keď sme pod stresom, telo produkuje stresové hormóny, ktoré zvyšujú tvorbu kožného mazu v pokožke. Okrem toho sa pri stresových situáciách môžeme dopúšťať nezdravých návykov, ako je napríklad dotýkanie sa tváre alebo nervózne hryzenie nechtov, čo môže ešte viac zhoršiť problémy s akné.

Znečistené prostredie

Okrem vnútorných faktorov môže mať vplyv na akné aj prostredie, v ktorom žijeme. Znečistené ovzdušie a vystavenie škodlivým látkam vedie k upchávaniu pórov a tvorbe akné. To je dôvod, prečo je dôležité chrániť svoju pokožku pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia a starostlivo čistiť pleť.

Neodborná starostlivosť o pleť

Nedostatočná alebo neodborná starostlivosť o pleť môže spôsobiť zhoršenie existujúcich problémov s akné. Jednou z bežných chýb pri starostlivosti o pleť je nadmerné čistenie a používanie príliš agresívnych kozmetických prostriedkov. Tieto prípravky môžu odstrániť prirodzený olejový film z pokožky, čím podporujú tvorbu väčšieho množstva kožného mazu. Pleť sa totiž snaží vykompenzovať jeho stratu. Nevhodný výber prípravkov tak častokrát vedie k intenzívnejšiemu upchávaniu pórov a tvorbe akné.

Inovatívne produkty radu Skeeneffect Young Age, krém a výživový doplnok predstavujú vhodný prostriedok na riešenie problémov s aknóznou pleťou. Pomáhajú udržiavať dostatočnú hydratáciu pokožky a znižovať produkciu kožného mazu. Vďaka obom produktom sa pravidelným používaním zredukuje množstvo ložísk akné. Dôležitou súčasťou komplexnej starostlivosti o pleť je aj jej pravidelné čistenie , najmä ak máte mastnú pokožku alebo ste vystavení vonkajšiemu znečisteniu.

Ďalším problémom môže byť neodborná manipulácia s existujúcimi aknóznymi ložiskami. Stláčanie čiernych bodiek alebo aknóznych pupienkov nešetrným spôsobom vedie k ich zápalu a vzniku jaziev. Krém Skeeneffect Young Age obsahuje patentovanú zložku Zinnerine, ktorá pomáha redukovať zápalové procesy. Zároveň pôsobí antimikrobiálne a potláča aktivitu Cutibacterium acnes, čím predchádza ďalšiemu rozširovaniu aknóznych ložísk.

Kedy vyhľadať odborníka?

Kvalitná starostlivosť o pleť by mala zahŕňať pravidelné čistenie, používanie vhodných čistiacich prostriedkov, hydratáciu, ochranu pred slnečným žiarením a starostlivosť prispôsobenú typu pokožky. Pre tých, ktorí trpia závažnými formami akné, je dôležité konzultovať tento stav s dermatológom, ktorý odhalí presné príčiny akné a odporučí špecifické postupy a liečbu. Celkovo je potrebné mať na pamäti, že správna starostlivosť o pleť má významný vplyv na prevenciu a zlepšenie problémov s akné.

