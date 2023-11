Básnici z východu NO NAME a NOCADEŇ ohlásili historicky prvé spoločné turné!

(Zdroj: No name)

Unikátne spojenie dvoch slovenských kapiel! To je historicky prvé spoločné česko-slovenské turné skupín NO NAME a NOCADEŇ, ktoré zahŕňa päť zastávok od Košíc až po Prahu. Dvaja bývalí spolužiaci z košického štátneho konzervatória Igor Timko a Rasťo Kopina spolu nahrali prekrásny duet V pôvodnom znení, ktorý predznamenáva vydanie nového rovnomenného albumu NO NAME. Naživo si toto jedinečné spojenie môžete vypočuť exkluzívne na NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024!

Kapela NO NAME čoskoro vydáva svoj deviaty album s názvom V pôvodnom znení a to je dôvod na to, aby vycestovala medzi svojich fanúšikov. Na turné si tentokrát pozvala skupinu NOCADEŇ, s ktorou nahrala aj spoločný song.

Vstupenky nájdete v sieti Predpredaj.sk

„Na Slovensku sú NOCADEŇ domácim poslucháčom dobre známi, sú koncertne aktívni a ich tvorba je originálna a kvalitná. Navyše s Rasťom sa umelecky sledujeme od študentských čias, lebo sme bývalí spolužiaci. Na náš spoločný duet som oslovil Rasťa s tým, že v piesni V pôvodnom znení počujem naše hlasy... Pieseň nádherne rezonuje, takže ďalším krokom je naše spoločné turné na jar roku 2024,“ vysvetľuje frontman NO NAME Igor Timko.

NO NAME na turné vyrážajú v kompletnej zostave Igor Timko, Dušan Timko, Ivan Timko, Roman Timko, Zoli Šallai a Pavol Jakab. Chalani zahrajú najväčšie hity Ty a tvoja sestra, Žily, Čím to je alebo Elity. Nebudú chýbať novinky z pripravovaného albumu V pôvodnom znení, ale aj pieseň Ak nejde o všetko, ktorá mala premiéru minulý týždeň.

„Na turné vyrážame celkovo tri kapely. Ako prvá sa predstaví kapela Botox z Prahy, ktorá celý koncertný večer otvorí. Sú to vynikajúci muzikanti a speváci, v Česku majú dobré meno. Myslím si, že slovenskej časti turné sa nevedia dočkať. Ako druhá vystúpi kapela NOCADEŇ a finále bude patriť NO NAME. Chystáme počas večera ešte jedno spevácke prekvapenie, ale kto to bude, sa dozvedia fanúšikovia až na turné,“ prezradil Igor Timko.

Vrcholom večera bude spoločné vystúpenie s lídrom kapely NOCADEŇ Rasťom Kopinom a živá koncertná verzia spoločnej piesne V pôvodnom znení.

„Naposledy sme absolvovali spoločné turné s nejakou spriaznenou kapelou asi pred sedemnástimi rokmi. Bolo to v čase vydania albumu Nestrieľajte do labutí s kapelou Peha. Odvtedy sme nič podobné neurobili, takže sa na prepojenie našich hudobných svetov s kapelou NO NAME dosť teším. Žiadne veľké dramaturgické kotrmelce nechystáme, kostru nášho koncertného setlistu budú tvoriť piesne, ktoré od nás fanúšikovia očakávajú. V zásade pôjde o náš best of program,“ teší sa na turné Rasťo Kopina z NOCADEŇ.

NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024 štartuje 21.3. 2024 v Košiciach, pokračuje 23.3. 2023 Bratislavou a v apríli sa presúva do Českej republiky do Ostravy, Brna a Prahy.

