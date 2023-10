Stovky pracovných príležitostí, zaujímavé prednášky a viac ako 60 zamestnávateľov: Nepremeškajte Kariéra EXPO v Bratislave

Ilustračné foto (Zdroj: Kariéra EXPO )

BRATISLAVA - Veľtrh pracovných príležitostí Kariéra EXPO opäť mieri do hlavného mesta. Už 11. októbra 2023 sa v Starej tržnici v Bratislave uskutoční druhý ročník tohto mimoriadne vydareného podujatia. Po úspechoch v Košiciach a v Nitre sa návštevníci môžu pripraviť na desiatky zaujímavých vystavovateľov so stovkami pracovných príležitostí. Nebude, samozrejme, chýbať ani bohatý sprievodný program, ktorý je vhodný pre všetkých – študentov, absolventov, nezamestnaných alebo pracujúcich, ktorí rozmýšľajú nad zmenou svojho kariérneho zamerania. Vstup na podujatie je zdarma.

„Na podujatí Kariéra EXPO v Bratislave sa predstavia desiatky vystavovateľov, ktorí predstavia svoje zaujímavé pracovné ponuky z rôznych oblastí. Ide napríklad o administratívu, dopravu, cestovný ruch, gastronómiu, logistiku, informačné technológie, výrobu, zdravotníctvo a množstvo ďalších. Uchádzači o zamestnanie tak môžu získať lepší prehľad o aktuálnej situácii na trhu práce a možno objavia nový smer, ktorým sa chcú uberať,“ hovorí Katarína Tešla, manažérka odboru komunikácie a PR portálu Kariéra.sk.

Počas celého podujatia Kariéra EXPO v Bratislave bude pripravený aj bohatý sprievodný program. Pred stretnutím s potenciálnym zamestnávateľom si návštevníci môžu vyskúšať modelový pohovor, ktorý ich lepšie pripraví na ten skutočný a už sa nestane, že by ich nejaká otázka prekvapila. Taktiež si môžu nechať urobiť profesionálnu fotografiu do svojho životopisu, prípadne svoj životopis prekonzultovať so špecialistami, ktorí im poradia, čo by v ňom mali vylepšiť, aby firmy zaujali. Okrem toho sa ľudia budú môcť otestovať zo svojich jazykových, osobnostných a IT znalostí a schopností. Každý si jednoducho nájde to svoje.

Počas celého dňa budú prebiehať aj zaujímavé prednášky a workshopy, na ktorých sa predstavia známe tváre z televíznych obrazoviek, ale taktiež významné osobnosti z oblasti biznisu. Títo skúsení odborníci odovzdajú návštevníkom svoje dlhoročné skúsenosti z praxe a taktiež im ochotne odpovedia na zvedavé otázky.

Chcete zlepšiť svoju finančnú gramotnosť a naučiť sa správne narábať s peniazmi tak, aby vám na konci mesiaca aj niečo zostalo? Milan Janáček a Ivan Koleno z Financopedie vám prezradia užitočné tipy, ktoré môžete ihneď aplikovať do svojho života. Obávate sa toho, že nás umelá inteligencia začne ovládať a stovky ľudí kvôli nej prídu o prácu? Digitálny marketér a zakladateľ PS:Digital Peter Šebo prezradí, akú revolúcia urobila AI v marketingu a ako z nej vyťažiť čo najviac. Tešiť sa môžete aj na troch známych influencerov, ktorých môžete poznať najmä zo sociálnych sietí. Tomáš Fabiny z profilu TravelAlvaro vás naučí, ako cestovať na vlastnú päsť a lacnejšie bez toho, aby ste museli využívať služby cestovných kancelárií. Klaudia Rusnák, známa ako “helloklaudi” porozpráva nielen o svojich úspechoch, ale aj o tom, ako vás rôzne zručnosti obohatia. Prečo si myslí, že je dobré mať znalosti z rôznych oblastí než sa zamerať len na jednu konkrétnu? A o záverečnú prednášku sa postará Peter Altof, ktorého ľudia poznajú skôr pod umeleckým menom Expl0ited. Porozpráva nám aj o tom, ako sa dá zaujať po 12 rokoch aktívnej tvorby a ako sa pritom stále baviť.

Všetky tieto príležitosti a program sú pre návštevníkov dostupné zadarmo. Vstup na veľtrh práce Kariéra EXPO je totiž bezplatný. Stačí sa zaregistrovať a získať svoju bezplatnú vstupenku. Následne stačí prísť 11. októbra 2023 do Starej tržnice, ktorá otvorí svoje brány od 9. hodiny ráno. Podujatie potrvá do 19. hodiny, takže návštevníci budú mať dostatok času na to, aby spoznali jednotlivých zamestnávateľov a našli presne tú pracovnú ponuku, ktorá je pre nich šitá na mieru.

Všetky detaily o podujatí, programe, vystavovateľoch alebo spíkroch nájdete aj na oficiálnej stránke Kariéra EXPO.