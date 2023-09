Hotel Dubná Skala ****, miesto kde zažijete viac ako očakávate

(Zdroj: Hotel Dubná skala)

Hotel Dubná Skala**** patrí medzi komorné boutique hotely, ktoré si hosť určite zapamätá. Situovaný v centre Žiliny, no s privátnou atmosférou, každoročne láka domácu i zahraničnú biznis klientelu. Nadštandardné služby vyhľadáva mnoho turistov z celého Slovenska. Čo extra ponúka svojim hosťom, a čo zamestnancom, nám prezradil riaditeľ hotela Štefan Bozó.

Už váš slogan Viac ako očakávate napovedá, že sa hostia môžu tešiť na niečo špeciálne. Prezradíte nám čo ich čaká pri návšteve boutique hotela?

Chceme, aby sa naši klienti cítili príjemne už pri prvom kontakte s hotelom, a to pri rýchlom overení dostupnosti a jednoduchej rezervácii na tri kliky. Pri príchode na nich čaká osobitý prístup recepcie, občerstvenie a kvalitné víno na izbe. Celý pobyt si môžu vychutnávať raňajky z lokálnych surovín a sezónne Á la carte menu. Úplne privátny oddych hostia zažijú v Relax centre so širokou ponukou masáží a procedúr. Naším cieľom je, aby klienti pocítili, že nám záleží na detailoch a každá, aj bežná, služba je poskytovaná s dôrazom na spokojnosť klienta.

(Zdroj: Hotel Dubná skala)

(Zdroj: Hotel Dubná skala)

Pre koho sú primárne určené služby hotela? Akými službami sa Hotel Dubná skala**** odlišuje od iných zariadení?

Široká ponuka služieb a parkovanie v centre mesta vyhovie každej biznis klientele. Privátne salóniky sú určené pre firemné, spoločenské akcie a tiež rôzne školenia či konferencie. Výnimočná poloha hotela umožňuje objavovať pamiatky aj čarokrásnu prírodu, preto si tu svoje miesto nájdu aj rekreační hostia, pre ktorých máme určené zaujímavé pobytové balíky. Na zvýhodnené ubytovanie môžu využiť rekreačné poukazy, pri spätnej väzbe zas dostávajú zľavu na ďalší pobyt. Čerešničkou našich služieb je tradičná vináreň priamo v hoteli, kde pravidelne hostíme podujatia s ľudovou hudbou, výborným jedlom a someliérom.

(Zdroj: Hotel Dubná skala)

Jednoducho povedané, kto hľadá príjemný komorný hotel, odkiaľ je všetko na skok a kde sa bude cítiť ako doma, je u nás na správnom mieste.

Už vieme, čo nadštandardné hotel ponúka svojim klientom. Poďme si teraz povedať, aké je to pracovať v Hoteli Dubná skala****?

Náš komorný tím odráža samotný hotel - príjemné miesto, kde sa všetci cítia ako doma. Zamestnancom ponúkame veľmi pekné prostredie, chceme docieliť, aby každý z nich vedel, že pracuje na mieste, kde sa môže neustále rozvíjať. Dávame im viac ako očakávajú. Starostlivosť z našej strany je samozrejmosť. Zamestnanci majú reálne ohodnotenú každú minútu strávenú v práci. Tiež môžu využívať služby hotela zvýhodnene. Ako zamestnávateľ poskytujeme príspevky pri životných udalostiach, zábavné teambuildingy a podobne. Spolupracujeme so strednými školami, radi by sme vychovali šikovných čašníkov, kuchárov, manažérov či recepčné. Práca v gastre a službách posledné roky upadala, no teraz je ten správny čas využiť vhodné príležitosti a vrátiť sa späť.

(Zdroj: Hotel Dubná skala)

Hotel s vysokým štandardom služieb ako je ubytovanie, gastronómia a relax splní požiadavky každého klienta. Zároveň poskytuje príjemné pracovné prostredie a je vhodným miestom na profesionálny rast. Vychutnajte si relax v srdci Žiliny a zažite Viac ako očakávate.

(Zdroj: Hotel Dubná skala)

-reklamná správa-