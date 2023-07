Lodenica pripravila na Zelenej vode dve pódiá, na 25-te výročie si zaspomína na legendy festivalu!

(Zdroj: Lodenica)

Obľúbený festival Lodenica zverejňuje ďalších účinkujúcich. 31. augusta až 2. septembra 2023 v areáli na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom vystúpia okrem legendy Jaromíra Nohavicu, skupín Čechomor, Kamelot či Slniečko aj skupina Desmod so špeciálnym akustickým setom a najpopulárnejšia skupina našich českých susedov Mirai. Na 25-te výročie pripravili organizátori „Memorial legiend Lodenice alebo spomienku na kamarátov”, ktorou chcú vzdať hold nielen interpretom, ale aj divákom a všetkým, čo mali niečo spoločné s festivalom.

Festival Lodenica potrvá tento rok tri dni a bude mať dve pódia. Hlavné pódium Lodenica 25, na ktorom budú vystupovať interpreti, ktorí festival Lodenica pred rokmi štartovali. Organizátori celý program vytvorili spomienkovo, 25-te výročie Lodenice si to zaslúži!

Vstupenky na festival kúpite v sieti Predpredaj.sk.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Lodenica)

„Štvrtok bude klasicky nostalgický. Niečo do trampu, niečo do country a niečo súčasné. Spomenieme si na legendu Michala Tučného, ktorý na Lodenici nebol, pretože jeho životná dráha sa skončila skôr. Ale poznali sme sa ešte z čias jeho plodného života a iste by bol jedným z veľkých predstaviteľov festivalu. Veď všetci si dodnes spievame jeho piesne. Jedna z najstarších formácii Belasí Igora Pavelicu a Poutníci s už legendárnou Panenkou tiež nesmú chýbať. Po prvýkrát bude už vo štvrtok Kamelot s Romanom Horkým. Všetci si zaspievame Zachraňte koně, Čas rozchodů a mnohé ďalšie. Kamelot je jediná kapela, ktorá účinkovala na všetkých ročníkoch Lodenice,“ vysvetľuje dramaturg Lodenice František Grebeči.

Vo štvrtok sa fanúšikovia môžu tešiť na spomienkový blok nazvaný “Memorial legiend Lodenice, alebo spomienka na kamarátov”. Organizátori tak chcú vzdať hold a úctu nielen interpretom, ale aj divákom, organizátorom a všetkým, čo mali niečo spoločné s festivalom.

„S Petrom Luhom sme postavili kapelu, ktorá zahrá a zaspieva piesne Petra Dulu, Milana Duffka, Wabiho Rivolu, Wabiho Daňka, Františka Nadvěda a mnohých ďalších. Tých, ktorí s nami tvorili Lodenicu, ale už na nás budú pozerať z muzikantského neba. No nebudeme len spomínať, ale na záver štvrtkového večera ponúkneme niečo nové a mladé, čo môže byť budúcnosťou Lodenice. Najpopulárnejšia česká skupina Mirai s ich unplugged programom,“ pozýva fanúšikov František Grebeči.

Piatok 1. septembra štartuje program o 15:00 hodine. Na hlavnom pódiu vystúpia veľké mená Čechomor, Fleret, Vojtěch Nedvěd, Hrdza či Bukasový masív. Večer zakončí akustický koncert obľúbenej kapely Desmod. Druhé pódium nesie názov Komorná scéna.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Lodenica)

„Komorná alebo alternatívna scéna Lodenice bude na pódiu pri jazere. Na nej sa predstavia nielen nádeje, ale aj tí vyzretí, starší či mladší predstavitelia veľkých, malých alebo klubových scén. Od Eda Klenu cez Rolničky, Števa Šantu, Petra Janku, Petra Luhu a nezabudnuteľného Futurelove Sibandu, Ivana Čeredejeva, Žambošov a ďalších,“ vysvetľuje program František Grebeči.

V sobotu sa program začína o 15:00 a na fanúšikov sa teší ostravský folkový spevák, textár, skladateľ a gitarista Jaromír Nohavica, prvá dáma českej country scény Věra Martinová, skupina Taxmeni, domáce Slniečko či speváčka Veronika Rabada. Okrem hudby čakajú na návštevníkov Lodenice aj scénky detskej farmy Humanita Bertrama Betaka s ich krásnymi koníkmi, ktorí tiež patria medzi hviezdy festivalu. Nebudú chýbať atrakcie pre deti, kolotoče, jazdy na koňoch aj skvelá gastro zóna.

(Zdroj: Lodenica)

Nenechajte si ujsť festival Lodenica 31. augusta 2. septembra 2023 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Všetky informácie o Lodenici nájdete na https://www.lodenica.sk/. Vstupenky na festival kúpite v sieti Predpredaj.sk.

-reklamná správa-