Celebrity riešia to isté, čo vy. Neveríte?

Jedno z troch najčastejších kožných ochorení riešia aj ľudia, ktorých si neviete predstaviť inak, ako bezchybne upravených na červenom koberci. Reč je o ekzéme, akné a psoriáze.

Svoje o tom vie Kendall Jenner, Justin Bieber, Rihanna či Kim Kardashian. Hoci si môžu dovoliť investovať do starostlivosti o svoju pokožku aj šesťciferné sumy, zvyčajne siahajú po tých najjednoduchších a overených riešeniach. Veľmi podobne, ako aj vy nemajú čas „letieť“ s každým pupákom alebo zhoršením stavu psoriázy či ekzému k dermatológovi. Existuje vôbec dlhodobé a udržateľné riešenie problémov s pokožkou?

Vek ani postavenie nehrajú rolu

Rihanna zistila, že za zhoršovaním stavu jej pleti zvyčajne býva nedostatok tekutín. Hneď, ako sa jej začnú objavovať vyrážky – hoci len pár, doslova sa „prelieva“ čistou vodou. Aj vy ste si po prečítaní tejto vety zbehli doplniť svoj pohár? Justin Bieber za svoju aktuálne oveľa čistejšiu pleť, než na akú sú jeho fanúšikovia zvyknutí vďačí svojej manželke, modelke Hailey Baldwin, ktorá ho naučila jednoduchej rutine starostlivosti o problematickú pleť. A áno, o akné by mohla s vyššie spomínanými viesť debaty aj Meghan Markle.

Cindy Lauper si vzala za svoje zvýšiť povedomie o možnostiach liečby psoriázy, ktorou sama má. Vytvorila v spolupráci s americkou akadémiou dermatológov podcast s názvom PsO In The Know. Psoriatickou reumatitídou si celoživotne prechádza aj spomínaná Kim Kardashian, ktorá proces liečby a ťažkosti vyplývajúce z ochorenia zdokumentovala pre svoju sestru, ktorú toto v génoch zapísané „rodinné striebro“ neminulo. LeAnn Rimes tiež patrí medzi tých, ktorí životom kráčajú ruka v ruke s prejavmi psoriázy a Cara Delevingne je na tom rovnako.

Ekzém uzatvára trojicu kožných ochorení, ktoré ľudí trápia najčastejšie. A keďže aj celebrity sú len ľudia, zápasia aj s prejavmi tohto chronického kožného ochorenia. V britskej kráľovskej rodine sa táto téma týkala priamo Kate Middleton, ktorá nerada spomína na obdobie svojho dospievania práve kvôli ťažkostiam s ekzémom. V čase, keď sa natáčal film Záhadný prípad Benjamina Buttona s Bradom Pitom v hlavnej úlohe, prechádzal si tiež obdobím, keď sa na jeho pokožke zabýval ekzém. Speváčka Adele toto nepríjemné kožné ochorenie skomplikovalo začiatky materstva.

Spomínané ochorenia a ich prejavy sa najčastejšie objavujú na tých častiach tela, ktoré väčšiu časť roka nosíme odhalené. Ekzém môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela – no najčastejšie sa vyskytuje na rukách, predlaktiach, v lakťových jamkách, na kolenách a predkoleniach či miestach, ktoré sa výdatnejšie potia. Psoriáza postihuje najčastejšie lakte, kolená, okraj vlasovej pokožky alebo okraje ochlpených častí tela, prsty, nechty. Akné sa v najhojnejšej miere vyskytuje na tvári, pokožke chrbta, ramien a dekoltu.

Keby vedeli...

Slovenské liečebné kúpele Smrdáky vytvorili anketu, ktorej cieľom bolo zistiť, čo o možnostiach manažovania svojho kožného ochorenia vedia ľudia na Slovensku. To, že tu máme ekvivalent Mŕtveho Mora celebrity pravdepodobne netušia, no nevie to ani množstvo z opýtaných. Pritom až 20 % respondentov uvádza, že so svojim kožným ochorením bojujú celoživotne. 27 % respondentov sa s prejavmi ochorení potrápi sezónne a 25 % percent sa snaží zmierniť prejavy svojho kožného ochorenia dlhšie, ako 5 rokov.

To len potvrdzuje, že potláčanie príznakov kožných ochorení nie je také úspešné, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo a k ochoreniam je potrebné pristúpiť celostne. Absolútny svetový unikát v liečbe kožných ochorení s 95 % úspešnosťou a výsledkami, ktoré vydržia minimálne pol roka máme na Záhorí.

V sieti miest s pridanou hodnotou - Ensana Health Spa majú svoje stabilné miesto aj kúpele Smrdáky. Pramení tam voda, ktorá má bezkonkurenčný obsah síry a sírovodíka. Vďaka tomu preniká do tých najhlbších vrstiev kože, kde lieči, regeneruje a hojí jej jednotlivé vrstvy až tak, že prejavy chronických kožných ochorení miznú doslova pred očami.

Keď nemáte čas na kompletný 28 dňový kúpeľný pobyt, vyskúšajte novinku – intenzívnu 10 – nocový pobyt, ktorého výsledky sú porovnateľné s kompletným kúpeľným pobytom. Viac informácií nájdete na www.kupelesmrdaky.sk.

