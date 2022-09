Kim Kardashian a Jasmina Alagič robia presne tú istú vec, aby boli šťastné. Neuveríte, ktoré ďalšie známe ženy to robia tiež

Reč je o CBD produktoch, ktorých boom nastal na Slovensku približne pred rokom. CBD olej je jeden z najvšestrannejších prírastkov do modernej wellness rutiny. Niet preto divu, že naň nedajú dopustiť aj známe hviezdy.

Jasmina Alagič ma veľmi pestrý a veľmi rýchly život. A práve CBD jej pomáha, aby všetky činnosti zvládala bez stresu, v pohode a ešte s jej typickým úsmevom na tvári.“CBD od americkej spoločnosti Synergy Bionaturals užívali ľudia z môjho okolia ešte pred boomom, ktorý nastal v našich končinách. Ľudia, ktorí si vyberajú kvalitu pred všetkým ostatným. Počúvala som ich reakcie, videla som ich zmeny a dnes už to všetko cítim aj ja. Nemyslím si, že existuje zázračný všeliek na čokoľvek, ale dnes som presvedčená, že existuje prírodný zlepšovák na väčšinu. Niečo, čo denne dávam do tela ja sama, je najväčším dôkazom môjho presvedčenia o kvalite“ nadšene vysvetľuje moderátorka. www.synergybionaturals.cz

Kim Kardashian sa nehanbi sa za svoju lásku k CBD. Rada zdieľa svoje odporúčania produktov, ktoré zbožňuje. Na jej príspevkoch na Instagrame Kim odhalila, že je závislá na CBD. „Hocikto, kto ma pozná vie že som závislá na CBD! Toto nie je reklama, moja najobľúbenejšia značka je teraz Pellequr.“

Pellequr je kórejské spa v Beverly hills, ktoré je celé postavené na CBD prípravkoch.

Musíte stráviť veľa času v posilke, aby ste boli jednou z najznámejších Victoria´s Secret modeliek, preto by nemalo byť prekvapenie, že top modelka Alessandra Ambrosio sa rozhodla pre CBD infúzne produkty, ktoré vyhladzujú a teda omladzujú pokožku a uvoľňujú svaly. Modelka sa dlho trápila aj kvôli insomnii, ktorú jej vyriešili práve CBD prípravky.

Jennifer Aniston

„CBD pomáha s bolesťou, stresom a úzkosťami“ prezradila herečka Jennifer Aniston pre časopis US Weekly. Dodala, že CBD má všetky vlastnosti marihuany bez toho, aby ste sa stali závislí.

Mandy Moore je hviezda, ktorá sa pri svojej práci veľa nachodí. Aby mala hladké nohy bez bolesti, používa CBD olej Lord Jones. Aplikovala si ho aj pred minuloročným odovzdávaním cien Golden Globes a vyplatilo sa.

Je to trik, ktorý odporúča veľa známych tvárí. Je to vraj najlepší prípravok proti boľavým nohách na červenom koberci a do rána trvajúcich parties. Tento zázračný olej vám spríjemní dlhý večer.

Emma Roberts používa CBD kúpeľný tonic, ktorý lahodí celému jej telu.

„Hrala som v muzikáli na Brodwayi dlhých šesť mesiacov a moje telo bolo úplne zničené“ prezradila herečka Olivia Wilde . CBD ma úplne zrelaxovalo a odstránilo bolesť z celého tela.

Gwyneth Paltrow je známa svojím zdravím životným štýlom. Okrem toho, že CBD prípravky sama používa, zaradila ich aj do portfólia svojej lifestylovej značky Goops a plánuje otvoriť niekoľko butikov s vlastnými CBD produktami.

