Obľúbený festival Lodenica bude aj tento rok trojdňový a presúva sa do Červeníka!

Na festivale vystúpi česká legenda Olympic, Pavel Lohonka Žalman, Bukasový masív, Rangers Plavci, Allan Mikušek, Piknik Michal Tučný, rockeri Horkýže Slíže, Kandráčovci, Arzén, Kamelot, Cigánski Diabli a mnohí ďalší. Nenechajte si ujsť festival Lodenica 25. až 27. augusta 2022 v Červeníku!

Festivalovú sezónu každoročne uzatvára obľúbená Lodenica, ktorá bude aj tento rok trojdňová! Obľúbený festival sa presúva do obce Červeník.

„Po covidovej odmlke vás pozývame na Lodenicu do Červeníka. Nielen covid nám zasiahol do organizácie, ale aj veľa dôvodov s umiestnením či vrátením sa do areálu autokempu v Piešťanoch. Verte, že aj my by sme boli najradšej v Piešťanoch, no žiaľ toto nevieme ovplyvniť. Jednoducho sa to už roky nedarí zabezpečiť. Takže namiesto výčitiek, by sme skôr privítali pomoc,“ vysvetľuje dramaturg Lodenice František Grebeči.

25. až 27. augusta sa všetci fanúšikovia country stretnú v Červeníku, ktorý leží 10 kilometrov od Piešťan a 15 kilometrov od Trnavy. Organizátori pripravili pestrý program. Nebudú chýbať country a western scénky Detskej farmy humanita pod vedením Bertrama Betáka.

„Ako obvykle sa nám predstavia od pesničkárov, cez folk, trampskú muziku, country muziku, ľudovú muziku, vlastne od cimbalu až po rock. Nielen my sme vyrástli, ale aj naše deti, preto sme pripravili široký záber cez takmer všetky žánre muziky. Lodenica je rodinný festival a skladba programu je pre všetkých členov rodiny. Od tých v detských kočíkoch až po dedkov a babičky. Veľa z tých mladých má pôvod na Lodenici, či už v kempe alebo pod stanom... Štartujeme 25. augusta o 17:30 a končíme 28. augusta v skorých ranných hodinách v Červeníku,“ pozýva fanúšikov Lodenice František Grebeči.

Vo štvrtok sa môžete tešiť na skupiny Alternatíva band, Prospektori, Grajciar, Piknik Spomienka na Michala Tučného, Rangers Plavci a Pacipacifik. V piatok odštartuje program kapela Bullets, pokračovať budú Ľubomír Konečný, Bukasový masív, Kandráčovci, Pavel Lohonka Žalman, Vojtěch Nedvěd s kapelou, Olympic a Ščamba. Posledný deň festivalu začne Peter Janku a DPH, Futurelove Sibanda trio Zimbabwe, Ivan Čeredejev a IC Band, Neznámi, Ploštín Punk, Cigánski Diabli a Ľubo Virág, COP, Allan Mikušek a AM Band, Kamelot, Arzén a Horkýže Slíže.

Nenechajte si ujsť festival Lodenica 25. až 27. augusta 2022 v Červeníku. Všetky informácie o Lodenici nájdete na https://www.lodenica.sk/. Vstupenky na festival sa dajú kúpiť v sieti Prepredaj.sk na tomto linku .

