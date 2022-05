Filmová chuťovka s hviezdnym obsadením. Penélope Cruz a Antonio Banderas natočili Film roka

Ako to dopadne, keď sa na pľaci stretnú dvaja úplne odlišní herci s veľkým talentom a ešte väčším egom, ktorí sa navzájom nemôžu vystáť, a jedna svojrázna režisérka, ktorej radikálne metódy nemajú vo filmovom svete obdobu? Neskutočne zábavne. Presvedčí vás o tom nová komédia s názvom Film roka.

Penélope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez sa spolu pokúsia natočiť najlepší film v dejinách. Ak ste si mysleli, že filmári a filmové hviezdy sú neznesiteľné primadony, Film roka vás nevyvedie z omylu. Traja slávni herci si v tejto inteligentnej, hravej a jemne bizarnej komédii strieľajú sami zo seba, zo svojich kolegov aj z celého filmového sveta.

Penélope Cruz sa predstaví ako uznávaná, no dosť excentrická režisérka, ktorá dostala úlohu nakrútiť zaručene najlepší film všetkých čias. Má neobmedzený rozpočet a veľké umelecké ambície, avšak tou najväčšou výzvou pre ňu bude skrotiť dvoch hercov v hlavných úlohách. Antonio Banderas ako slávna, egocentrická filmová hviezda a Oscar Martínez ako prehnane umelecký, charakterový herec si totiž nevedia prísť na meno. Všetci traja tvoria filmovú zostavu snov, dokážu však spolu vydržať až do poslednej klapky bez toho, aby sa navzájom pozabíjali?

Na začiatku príbehu stojí starnúci miliardár, ktorý sa na oslave svojich osemdesiatych narodenín rozhodne, že chce po sebe svetu niečo zanechať. Zvažuje, že založí vlastnú nadáciu, postaví most so svojím menom, ale nakoniec sa rozhodne pre ten najbizarnejší nápad zo všetkých – natočí vlastný film. Film, za ktorým budú stáť tí najlepší z najlepších. Film, ktorý sa možno pri troche šťastia stane tým „naj“ v histórii. Kúpi práva ku knihe ocenenej Nobelovou cenou, najme si renomovanú režisérku, držiteľku Zlatej palmy, a ide sa na to. Všetko však napokon dopadne trochu inak, ako si starý pán predstavoval.

Na pľaci sa totiž stretnú tri až príliš veľké egá. Výstredná režisérka so svojskými názormi, využívajúca dosť zvláštne umelecké metódy, a dvaja samoľúbi herci, ktorí ani nemôžu byť rozdielnejší. Penélope Cruz tu v záplave ryšavých kučier a v šialených outfitoch stvárňuje mierne uletenú a slobodomyseľnú filmárku, ktorá svojimi originálnymi režisérskymi postupmi privádza dvoch hlavných predstaviteľov do zúfalstva ešte pred samotným natáčaním. Počas hereckých skúšok si totiž pre nich pripraví sériu naozajstných filmárskych výziev, ktoré preveria ich trpezlivosť, odolnosť voči stresu aj ego. Obidvaja mužskí protagonisti hrajú tak trochu sami seba. Antonio Banderas vo Filme roka stvárnil hollywoodsku superstar a lámača ženských sŕdc, ktorý je ochotný hrať v čomkoľvek, pokiaľ mu za to dobre zaplatia. Oscar Martínez sa zase predstaví ako snobský divadelný herec a pedagóg, ktorý pohŕda mainstreamom, vychvaľuje sa vlastnou pokorou a sám je svojím najväčším fanúšikom. Napätie medzi nimi má podľa režisérky pomôcť výslednému filmu, v priebehu nakrúcania sa však veci začnú rýchlo vymykať spod kontroly...

Je až neuveriteľné, že dvaja azda najslávnejší španielski herci, Penélope Cruz a Antonio Banderas, si doteraz nikdy spoločne nezahrali v hlavných úlohách nejakého filmu. Bok po boku sa stretli iba v jednej krátkej scéne z komédie Pedra Almodóvara Rozkoš v oblakoch, Film roka je však ich prvou spoločnou snímkou, v ktorej sa predstavia ako hlavní hrdinovia, čo zaiste ocenia všetci fanúšikovia týchto dvoch talentovaných južanov.

Komédia Film roka bola vlani uvedená na festivaloch v Toronte či v Benátkach a vďaka skvelým ohlasom kritikov aj filmových divákov si na serveri Rotten Tomatoes drží fantastické hodnotenie 100 %. „Film roka splnil najdôležitejšie poslanie všetkých komédií: byť vtipný!“ uviedol o snímke Nathaniel Rogers, redaktor portálu The Film Experience. Kritička Sara Clements ju zase označila ako „jeden z najlepších filmov na tohtoročnom filmovom festivale v Toronte“.

Slovenskí diváci si túto filmovú lahôdku budú môcť vychutnať v kinách od 26. mája 2022.

