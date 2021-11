Tanec bohyne! Rodáčka spod Tatier tancom doprevádza známe televízne show

Zdroj: Anna Kotová a Hennessy

Rodáčka spod Tatier. Tancom doprevádza rôzne známe televízne show. Nová členka legendárnej tanečnej skupiny Ladylicious, no napriek tomu neuveriteľne pokorná mladá žena. Reč je o Paulíne Orinčákovej, ktorú si zobral na mušku inšpiratívny tanečný projekt Pull Up To The Game by Hennessy.