KOMENTÁR Minister to „pohnojil“ na všetkých poliach

Napríklad nám ako novinku počas tlačovky predstavil minister tzv. redistribučnú platbu. Poľnohospodári by už nedostali podporu rovným dielom, ale zvýhodnenú dotáciu by dostali na prvých 28 hektárov. Tento výmer síce ešte nie je definitívny, no túto výmeru, ako maximum, uvádza Európska únia. Čo by to v praxi znamenalo? Ak niekto obhospodári napríklad 25 hektárov, dostane na celú parcelu zvýhodnenú platbu. Ak sa ale farmár stará o 250 hektárov, na zvyšných takmer 222 hektárov dostane menej. Nehovoriac o veľkých poľnohospodárskych družstvách s tisícovými výmerami. Som rád, že sa myslí na pomoc pre malých farmárov, no v tomto prípade sa jednou ranou diskriminujú strední a veľkí poľnohospodári. O konkrétnych výškach podpory zatiaľ minister nehovorí, o jeho plánoch nevedia ani samotní poľnohospodári či odborníci. Minister ich však stihol poprosiť, aby neorganizovali protesty. Ak by som mohol prispieť do diskusie, určite by som navrhoval podporu poľnohospodárov na základe produkcie, nie výmery pôdy. Podporu potrebujú tí, ktorí pestujú viac druhov plodín či zabezpečujú chov rôznych druhov zvierat, resp. špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Redistributívnu platbu chcú pritom zaviesť už v tomto roku a na to je potrebné zaslať jej návrh do Bruselu už do 19. februára. Takže priestor na diskusiu si minister buď odpustil, alebo odložil na poslednú chvíľu. Robí tak pritom v nepochopiteľnom čase - v závere programovacieho obdobia. Zmeny „za pochodu“ a bez konzultácie považujem jednoducho za neprípustné a neobhájiteľné.

Prinajmenšom čudne potom pôsobí dianie okolo zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. K jej novele si totiž do diskusie agrorezort prizval aj odborníkov z poľnohospodárstva. No kým oni diskutovali a kým riešia a vylepšujú jednotlivé návrhy, šestica koaličných poslancov napochodovala do parlamentu s vlastným riešením. Samozrejme, to už nepodliehalo širšej diskusii a pôdohospodári sa nestačia čudovať, aký význam a zmysel to vôbec má. Nehovoriac o tom, že predkladateľmi sú aj zástupcovia hnutia OĽANO, ktorého nominantom na ministerskej stoličke je Ján Mičovský.

Parlament má pred sebou aj ďalší kontroverzný návrh novely Zákona č. 91/2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Jej schválením by sa zrušil nedávno prijatý zákaz nákupu potravín pod ekonomicky oprávnené náklady výrobcu a reťazce by sa dostali do absolútnej nadvlády nad našimi výrobcami. A aby toho nebolo málo, predaj potravín pod nákupnú cenu sa má dokonca vyňať zo zoznamu nekalých obchodných praktík. Napríklad rožok teraz nemôže hypermarket predať zákazníkovi za nižšiu cenu ako ju kúpil. Ak by sa tento zákaz zrušil, ohrozené by boli malé obchodíky, večierky či podnikové predajne. Reťazec veľmi dobre vie, že „mini-strata“, keď dá jednu položku pod cenu, sa mu v konečnom dôsledku oplatí. Zákazník si totiž vloží do košíka aj mnoho ďalších - drahších produktov, ktoré mu stratu vykryjú. Zároveň tak môže hroziť riziko, že sa zlikviduje konkurenciu a v konečnom dôsledku ostane jediným určovateľom ceny na regionálnom trhu.

Keď sme spomínali odchody ľudí od ministra Mičovského, tak treba pripomenúť aj odchod šéfa Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Ide pritom o najdôležitejšiu organizáciu v sekcii agrorezortu. Pokojne jej dôležitosť môžeme prirovnať k dažďu, ktorý poľnohospodári potrebujú pre svoju úrodu. Agentúra totiž prerozdeľuje miliardy eur pre poľnohospodárov, potravinárov, ale napríklad aj pre obce. Miesto nového šéfa nie je dlhodobo obsadené, pričom poverený riadením je Jaroslav Jánoš. Ten istý človek, ktorého firma je poberateľom podpôr z PPA. A dokonca bola aj pokutovaná za neoprávnené čerpanie dotácií, keď chcela podporu na 11-násobne väčšiu výmeru, na akú mala nárok. Šéf takejto firmy je teraz na čele PPA, ktorá zároveň kontroluje podobné nekalé činnosti. To, že nespĺňa profesijné či jazykové kritéria na riadenie tak dôležitej inštitúcie, je už len na pokrútenie hlavou. Napriek tomu, minister Mičovský ho akoby silou-mocou chce na tejto stoličke udržať. Prečo inak by bol taký problém s riadnym výberom riaditeľa Poľnohospodárskej platobnej agentúry? Podobnú otázku si asi položila aj generálna prokuratúra, pretože začala prešetrovať výber šéfa PPA. O stav agentúry sa dokonca zaujíma už aj Brusel. Dokonca hrozí, že PPA príde o akreditáciu.

Inak, odchody z okolia ministra Mičovského nie sú len dobrovoľné. Ministerstvo dalo k 28. februáru 2021 výpoveď rovno tridsiatke geoinformatikov. Ohrozené sú tak priame platby na tento rok vo výške asi 400 miliónov eur. Ak tieto platby poľnohospodári nedostanú, hrozí kolaps. Farmári totiž financujú osivo, na hnojivo dostávajú úver, ktorý je viazaný na priame platby. Ak ich nedostanú, nebudú mať z čoho splatiť úver. Geoinformatici na ministerstve sú tí, ktorí majú v rukách kontrolu a technické zabezpečenie systémov pre vyplatenie poľnohospodárskych podpôr. Hardvér síce vlastní ministerstvo, bez informatikov však systém nič nezmôže. Voči výpovedi pre tri desiatky ľudí sa už vzbúrili aj zamestnanci ministerstva a spisujú petíciu.

Ministerstvo pôdohospodárstva sa za posledných desať mesiacov nikam nepohlo. Čo je horšie, nabralo spiatočku. Šéf rezortu je možno po ľudskej stránke fajn človek, manažovanie agrosektoru však zjavne nezvláda a postupne sa mu rozsýpa ako domček z karát. Toto je však domček, na ktorom majú byť položené piliere našej potravinovej sebestačnosti. Toto nie je hra, toto začína byť vážne. Čakať, kým sa vláda rozpadne sama, už viac nemôžeme. Nemožno preto vylúčiť, že Ján Mičovský bude predmetom odvolávania v národnej rade. Snáď sa otvoria oči aj niektorým z koaličných poslancov a zamyslia sa, či neponúknuť ministerskú stoličku lepšiemu manažérovi.

Richard Takáč

podpredseda strany SMER – sociálna demokracia

