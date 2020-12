Akú slabosť o sebe prezradila Bibiana Ondrejková? Mám plnú skriňu šiat, do ktorých som neschudla

V šatníku jej visí hromada šiat aj s cenovkou. Na bezhlavé nákupy kúskov, do ktorých nikdy neschudla, jej stačila chvíľka. Obľúbená herečka a moderátorka to dnes ľutuje. Aj ona sa totiž dostala do finančnej krízy a ozajstný vzťah k peniazom si začala budovať až v skutočne vážnej chvíli, po rozvode s manželom.

Dostávali ste ako dieťa finančnú odmenu?

Áno, dostávala som peniaze za známky. Za každú jednotku v žiackej knižke dve koruny, za dvojku nula, za trojku som musela vrátiť tri naspäť, za štvorku štyri naspäť a za päťku päť. Ako dobrá žiačka som bola celkom v zisku.

Vedeli ste šetriť, alebo ste peniaze rýchlo minuli?

Vedela, šetrila som si do prasiatka, najväčšiu radosť som mala z papierových peňazí. A mala som aj nelegálny príjem z vrecka môjho otca. Vždy, keď prišiel z práce, mal plné „vačky“ mincí. Občas som do nich načrela a zobrala si pár drobných. Myslela som, že o tom nevie a po rokoch mi povedal, že vedel a že to boli moje nelegálne príjmy.

Na čo ste ich zvykli minúť?

Možno to teraz vyznie smiešne, ale vtedy bola éra prvých hotdogov, na ktoré som pozývala kamarátky, alebo sme chodili na zmrzlinu, tajne som si kupovala sladené mlieko Salko za 5 korún a ruskú zmrzlinu. Neskôr som sa stala zberateľkou platní. Milovala som Mariku Gombitovú, Mira Žbirku, Darinku Rolincovú…

Finančne nezávislou ste sa stali už ako študentka. Dopriali ste si v tom období niečo hriešne drahé?

Nikdy som veľmi nerozhadzovala, ale občas som si dopriala niečo lepšie. Pamätám si, ako sme sa stretli s mojou najlepšou priateľkou Monikou a pochválila som sa jej, že som si kúpila plavky. Nezávisle na sebe sme si kúpili tie isté, lebo boli najlepšie a tých najlepších v tom čase nebolo zas tak veľa.

Investovali ste do niečoho, čo ste neskôr oľutovali?

Dodnes mi visia šaty v šatníku aj s cenovkou. To sú tie, ktoré si kupujeme, že do nich schudneme. (smiech) Takých mám plno. Ale aj topánky od výtvarníčky, ktoré boli nesmierne drahé a nikdy som ich nemala na nohách. Alebo možno raz. Ležia mi v skrinke na topánky ako umelecké dielo.

Ste rozvedená. Každý rozvod prináša žene aj pocit finančnej neistoty. Ako ste toto obdobie zvládli?

Mala som veľký stres a stiahnutý žalúdok z celej situácie. V manželstve som sa o peniaze veľmi nestarala. Čo som si zarobila, minula som na život. O ďalšie sa postaral môj muž. Keď v období daňových priznaní kolegyniam vlasy dupkom stávali, ja som bola v pohode. Ale už vtedy, počas šťastného manželstva, mi moje kamarátky radili, aby som si odkladala peniaze bokom. Nerobila som to tak, účet mi ostal takmer prázdny. Po rozvode som zažila veľkú finančnú neistotu. Končili mi projekty, v dabingu sa až tak nerobilo, mala som pocit, že nemám prácu. Bolo to ako skúška z vesmíru. Bála som sa, že zostanem bez peňazí, zmätená, v hlave som mala veľa strachov. Nevedela som, ako to zvládnem a čo budem robiť… Napokon som to nejako ustála, práca postupne prichádzala.

Kto vám vtedy pomohol?

Moji blízki, ktorí stáli a dodnes stoja pri mne. Pomáhali mi povzbudením, radami aj materiálne. Nikdy na to nezabudnem. Vtedy mi pomohla aj moja kamarátka účtovníčka. Postupne ma naučila robiť si poriadok v účtovníctve a mať prehľad o peniazoch. Prvú vec, čo som si začala kontrolovať a naháňať, boli neplatiči. Vždy ma to otravovalo, ale pochopila som, že musím. Naučila ma tiež, čo si môžem dávať do nákladov, ako mám rozmýšľať. Zrazu som sa začala inak pozerať na to, čo kupujem. Dopriala som si aj drahšie a kvalitnejšie veci, ktoré potrebujem k práci, investovala a vedela som si to uplatniť. Naučila som sa šetriť a mať železnú rezervu. Prečítajte si viac o tom, ako sa Bibiana Ondrejková učí hospodáriť.

Naleteli ste niekedy podvodníkom?

Je možné, že som naletela, a neviem o tom (smiech). Nie som veľmi precízna v kontrole. Stalo sa mi napríklad, že som moderovala podujatie, dokonca som im grátis pred akciou upravila aj chabý scenár a potom som zistila, že eseročka je falošná, faktúru mi dodnes neuhradili. Zamrzelo ma aj správanie sa jednej dabingovej spoločnosti. Nikdy som si nerátala slučky, za ktoré dostávame honorár a potom mi kolegovia poradili, aby som si ich počítala. A keď som to urobila raz pri veľkom filme, potom pri druhom, treťom a zistila som, že mi vyplácajú na každom tak mínus 20 slučiek, povedala som si, že je to strašne trápne a smutné.

Aké ponaučenie ste si zobrali z korony? Čo vám prinieslo toto obdobie?

Zistila som, že veľa toho k šťastiu nepotrebujem. So Zuzkou Tlučkovou sme si často telefonovali, keď sa uvoľnili opatrenia, skúšali sme novú divadelnú hru a presne sme si hovorili, že nepotrebujeme zrazu šaty, nepotrebujeme toľko kozmetiky, všetky tie veci, ktorými sme sa zahŕňali. Moja účtovníčka ma upozornila, že som ušetrila na benzíne. Zistila som tiež, že veľa činností, do ktorých investujem, si viem urobiť sama.

