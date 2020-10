Na zdroji tepla záleží! Poznáte horúce trendy vykurovania?

Je veľa spôsobov, ako sa zahriať v nadchádzajúcich chladnejších mesiacoch. Ak vám ale popri vlastnom pohodlí záleží aj na rodinnom rozpočte a odľahčení záťaže pre životné prostredie, kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá sú jednoznačne voľbou číslo jeden. Prečítajte si, aké sú ich výhody a prečo sa oplatí investovať do prémiovej kvality.

Aj vykurovanie podlieha móde, no tá zďaleka nie je len o páčivých témach. „In“ sú najmä efektívne riešenia. Sledovať trendy v tomto segmente je vyslovene pragmatická voľba, s ktorou vyhrejete domácnosť ekologickejšie, ekonomickejšie, štýlovejšie a s maximálne jednoduchým intuitívnym ovládaním.

To sú hneď štyri pádne dôvody, prečo vpustiť domov závan novších trendov. Ak si vyberiete tepelné čerpadlá značky Daikin, japonského lídra v oblasti klimatizačných a vykurovacích produktov, môžete sa spoľahnúť na top kvalitu istenú takmer storočnými skúsenosťami na trhu a nepretržitým zdokonaľovaním technológií.

Altherma 3 GEO: Zem ako batéria, ktorá sa nikdy nevyčerpá

Tepelné čerpadlá sú poznateľne náročnejšie na vstupné náklady, priestor a montáž, no po prácnom štarte z nich budete čerpať už len samé výhody, ktoré oceníte po roku a nemenej i po dekáde používania.

Ako dlhodobé riešenie efektívneho vyhrievania a chladenia, prípadne prípravy teplej vody vo viacgeneračných domoch či veľkometrážnych bytoch je tepelné čerpadlo rozumnou investíciou pre všetkých, ktorých ekonomické aj ekologické zmýšľanie je nastavené na budúcnosť. Stačí si len vybrať, či vám a vášmu typu domácnosti vyhovuje čerpanie energie zo zeme, alebo zo vzduchu.

Energia zo zeme je (doslova) horúcim trendom vo svete súčasných trvalo udržateľných technológií. A práve teplotný potenciál našej planéty sa podarilo podchytiť prvému geotermálnemu tepelnému čerpadlu Altherma 3 GEO, ktorého výkon sa v dobrom odrazí aj na vašich faktúrach za energiu.

Jeden vrt do zeme a získate vlastný konštantný zdroj geotermálnej energie. Zariadenie je iba zo štvrtiny poháňané elektrinou, zvyšných 75 % chodu je zabezpečených obnoviteľnou podzemnou termálnou energiou. Za každý 1 kW elektriny využitý na prevádzku sa vyprodukuje 5kW tepla. Tomu sa hovorí efektivita!

Altherma 3 GEO je zároveň vašou vstupenkou do klubu „zelenej“ iniciatívy Európskej únie o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Toto tepelné čerpadlo vďaka využitiu revolučného chladiva R-32 ešte viac posilňuje svoj ekologický aspekt. Oproti predchodcovi R-410A sa totiž podarilo výrobcovi dosiahnuť zníženie emisií CO 2 o celých 72 %!

Altherma 3H HT: Štýlová jednotka s množstvom kombinácií

Štýlová a s viditeľným výkonom, taká je vonkajšia jednotka tepelného čerpadla vzduch – voda Altherma 3H HT. So svetlosivým farebným vyhotovením a rafinovane navrhnutými bočnými panelmi schopnými reflektovať čiastočky svetla pôsobí v okolitom priestore elegantne a nerušivo, čo ide ruka v ruke s jej nehlučným chodom. Priaznivé akustické parametre zariadenia sú vzhľadom na impozantnú silu výkonu naozaj príjemným prekvapením.

Altherma 3H HT vám v jednom „balíku“ zabezpečí vykurovanie, chladenie a ohrev vody, to všetko pri zachovaní energetickej efektívnosti až do triedy A+++. Predstavuje tak úplne nový typ vonkajšej jednotky, ktorú možno ľubovoľne kombinovať pripojením k jednej z troch rôznych vnútorných jednotiek. Podľa spôsobu prípravy teplej vody pre domácnosť je tak možné vybrať vnútornú jednotku s integrovaným zásobníkom, alebo jednotku pre spoluprácu so solárnymi panelmi, alebo v prípade potreby prípravy väčšieho množstva teplej vody je možné zvoliť jednotku napojiteľnú na ľubovoľný vhodný externý zásobník teplej vody.

Popri značnej úspore energie sa pokrokové technológie pozitívne odrazili aj na zvýšenej odolnosti zariadenia. Plynulosť tichého chodu nenarušia dokonca ani extrémne mrazy, takže aj keď udrie „ruská zima“ s 28 stupňami v mínuse, neprídete o svoj komfort a budete doma ako pod hrejivou dekou bez toho, aby ste sa do nej museli skutočne babušiť.

Vďaka kompresoru s dvojitým vstrekovaním je zariadenie schopné dodávať vodu do kúrenia s výstupnou teplotou až 70 stupňov Celzia a nový typ ventilátora zmenšuje kontakt so vzduchom, čím nielenže zlepšuje jeho cirkuláciu, ale aj znižuje hladinu hluku. Inovácie hlavných komponentov boli navrhnuté tak, aby celá jednotka spĺňala najvyššie kvalitatívne štandardy vo svojej kategórii.

Výkonné, štýlové a ohľaduplné kúrenie

Objavte aj ďalšie možnosti environmentálne ohľaduplného a štýlového kúrenia prémiovej kvality. Celú ponuku tepelných čerpadiel nájdete na www.daikin.sk.

Stále sa neviete rozhodnúť a pomohol by vám postreh experta? Pár klikov a máte ho. Vyhliadnite si svojho produktového favorita na webe Daikin, nechajte na seba kontakt a užite si nadštandardný individualizovaný zákaznícky servis, ktorý zahŕňa odborný výklad funkcií a benefitov, technické poradenstvo a rady pri výbere konkrétneho zariadenia, asistenciu s financovaním aj pomoc s montážou.

