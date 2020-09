Očakávate od zdravotnej poisťovne viac? Poďte do Unionu!

Zmena zdravotnej poisťovne je téma, ktorá každú jeseň rezonuje našou spoločnosťou. Je to práve prvý jesenný mesiac september, ktorého posledný deň (30.9. 2020) je hraničný termín na podanie žiadosti o zmenu zdravotnej poisťovne.

Každý rok máme možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu.Žiadne obmedzenia v tejto oblasti neplatia. Na druhej strane, prečo by sme menili poisťovňu, ktorá nám vie zabezpečiť tie najlepšie benefity?

Aj malá zmena môže byť veľký skok k lepšiemu

Zdravotné poistenie je pre množstvo ľudí povinný odvod, ktorý sa im snáď niekedy, keď to budú potrebovať, vráti v podobe adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

Výhody zdravotného poistenia pritom môžeme využívať celoročne. Stačí si porovnať výhody a benefity zdravotných poisťovní a vybrať si tú, ktorá najviac sedí nášmu životnému štýlu, očakávaniam a potrebám.

Na Slovensku máme na výber z troch zdravotných poisťovní. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa je najstaršia a najväčšia zdravotná poisťovňa na našom trhu.

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera pôsobí na Slovensku od roku 2009.

Zatiaľ najmenšia zdravotná poisťovňa Union vznikla v roku 2005 ako súčasť komerčnej poisťovne Union, ktorej história na Slovensku siaha do roku 1992.

Union je ako jediná poisťovňa na Slovensku dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea.

Tento status radí poisťovňu Union medzi medzinárodné poisťovacie spoločnosti.

Skúsenosti a vedenie holandskej spoločnosti Achmea je vidieť vo vysokej úrovni služieb pre klientov a mnohých benefitoch, ktoré sú často nad rámec zákona.

Pozrite si 10 dobrých dôvodov, prečo sa rozhodnúť práve pre Union zdravotnú poisťovňu.

1. Široká sieť zazmluvnených lekárov.

Union zdravotná poisťovňa má zmluvného lekára v každom meste a zazmluvnenú každú nemocnicu na Slovensku.

2. Rozmanitá ponuka benefitov pre všetkých poistencov.

Nezáleží nám na veku alebo na tom, či ste muž, žena alebo dieťa. Benefity Union zdravotnej poisťovne sa týkajú všetkých bez rozdielu. K najobľúbenejším patria práve tieto:

príspevok na vyšetrenie potravinovej intolerancie

odmena za preventívnu prehliadku

príspevok na očkovanie nad rámec zákona

vyšetrenie CRP pre dospelých

vyšetrenie krčka maternice metódou LBC bez doplatku

zľavy v partnerských zdravotných zariadeniach

3. Jednoduchý systém pre získanie benefitov. Žiadne zavádzajúce podmienky!

Nadštandardnú zdravotnú starostlivosť Union zdravotná poisťovňa nie len ponúka, ale aj reálne poskytuje. Podmienky pre získanie zdravotných benefitov sú fér, bez chytákov, jednoduché a zrozumiteľné pre každého.

4. Príspevok 100 EUR na zuby ročne.

Zuby sú základom zdravia a spokojnosti každého z nás. Union zdravotná poisťovňa preto prispeje každému poistencovi sumou až do 100 eur ročne na jeho zdravý chrup.

Príspevok môžete využiť na bežné zákroky u zubného lekára, zubné korunky alebo dentálnu hygienu.

O príspevok môžete požiadať kedykoľvek počas roka a až do 90 dní od zákroku. Príspevok sa dá uplatniť po menších častiach alebo jednorázovo v plnej výške.

5. Program Union Family.

Union zdravotnej poisťovni záleží na zdravých a spokojných rodinách, už existujúcich, aj tých budúcich. Preto si poisťovňa pre svojich poistencov pripravila program Union Family, v rámci ktorého môžu využiť príspevok na vybrané formy asistovanej reprodukcie až do výšky 1 200 eur.

6. Výhody pre deti a bábätká.

Narodenie dieťaťa je krásna, ale aj finančne náročná životná udalosť. Bábätká poistené v Union zdravotnej poisťovni môžu využiť balík výhod vo výške až 100 eur . Okrem toho si môžu mamičky požiadať o knižku “Naše dieťatko”, ktorá slúži ako denník pre zapisovanie tých najdôležitejších momentov zo života bábätka.

7. Doplatky za lieky pre deti v neobmedzenej výške.

Union zdravotná poisťovňa vracia doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti do 18 rokov a to v neobmedzenej výške. Stačí, ak si rodič aktivuje benefit jednoducho jedným kliknutím v online pobočke dieťaťa.

8. Naši poistenci nečakajú.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu využívať benefity a zľavy v rôznych zdravotných zariadeniach a u našich partnerov AGEL SK, Clinica Orthopedica, Vidissimo a mnoho ďalších.

Staňte sa poistencom Union zdravotnej poisťovne a využite:

možnosť objednať sa na extra hodinu vyhradenú pri našich poistencov

najkratšie čakacie lehoty na magnetickú rezonanciu a CT

zľava na test COVID - 19 až do výšky 31 %

zľavy v sieti lekárni BENU

zľavy na wellness a kúpele

9. Mobilná aplikácia Union a online služby.

V rámci zjednodušenia komunikácie medzi klientom a poisťovňou je možné i podať aj podpísať prihlášku online, využívať služby online pobočku a stiahnuť si mobilnú aplikáciu.

Mobilná aplikácia umožňuje mať preukaz poistenca neustále pri sebe, vyhľadať najbližšieho lekára alebo lekáreň, mať prehľad o aktuálnych aj exspirovaných predpísaných receptoch a niekoľkými klikmi si pozrieť všetky aktuálne výhody poistenca Union.

10. Zľavy na produkty v Union poisťovni.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu využívať rôzne zľavy na produkty Union poisťovne. Napríklad zľavu 50 % na krátkodobé cestovné poistenie alebo zľavu 15 % na poistenie majetku.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu nebolo nikdy jednoduchšie

Rozhodli ste sa pre zmenu zdravotnej poisťovne a teraz máte strach z nekonečnej administratívy? Prihlášku môžete v Union zdravotnej poisťovni vyplniť aj online za pár minút. Vyplnenú prihlášku vám následne donesie kuriér alebo pošta na podpis, a to je všetko.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach pri vypĺňaní online prihlášky vám ochotne pomôžu na zákazníckej linke poisťovne. [1]

Okrem online prihlášky môžete o zmenu zdravotnej poisťovne požiadať aj telefonicky na už spomínanej zákazníckej linke alebo priamo na pobočke poisťovne.

Nezabudnite! Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne je možné podať najneskôr 30. 9. 2020.

Všetci poistenci, ktorí podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne do 30.9.2020 sa stávajú poistencami novej poisťovne od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. 1.1.2021.

Prihláška, ktorú podáte hoci aj jeden deň po 30.9.2020 je síce platná, ale zmena zdravotnej poisťovne sa posunie o rok. Poistencom novej poisťovne sa stanete až od 1.1.2022.

Po schválení prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne vám nová poisťovňa vydá preukaz poistenca. Poistenci, ktorí sú majiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom dostanú len európsky preukaz zdravotného poistenia.

Všetku administratívu spojenú s odhlásením z pôvodnej zdravotnej poisťovne za vás vybaví vaša nová poisťovňa.

Povinnosti po zmene zdravotnej poisťovne

Vašou jedinou povinnosťou po zmene zdravotnej poisťovne je ohlásiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi. Stihnúť to musíte do ôsmich kalendárnych dní od zmeny a teda do 8.1. 2021.

Potom ostáva už len jediné. Naplno si užívať všetky novonadobudnuté výhody Vami zvolenej zdravotnej poisťovne.

[1] Zákaznícka linka Union zdravotnej poisťovne: 0850 003 333

